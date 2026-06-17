Jorge Borgognoni: “Más que un nuevo orden internacional, es un nuevo orden económico internacional”

La política exterior de Donald Trump continúa generando interrogantes sobre el futuro de América Latina y del sistema internacional. Para Jorge Borgognoni, detrás de los conflictos diplomáticos y militares impulsados por el presidente estadounidense existe una lógica económica mucho más profunda. “Más que un nuevo orden internacional, es un nuevo orden económico internacional”, afirmó el especialista.

Según explicó, aunque Trump suele presentar sus acciones bajo argumentos políticos o democráticos, las verdaderas motivaciones están vinculadas a recursos estratégicos, energía, comercio y control de mercados. “La clave o la cláusula que está de fondo, la letra pequeña de los contratos, son económicas, son todas razones económicas”, sostuvo.

En ese marco, Borgognoni señaló que casos como Venezuela, Cuba, China, Ucrania y Medio Oriente deben interpretarse desde una perspectiva económica más que ideológica. Incluso consideró que Washington parece haber flexibilizado su postura respecto del chavismo mientras se garantice el abastecimiento energético. “Nos quedamos con un chavismo suave, que en el fondo no nos molesta casi ahora”, expresó.

La inflación y el desafío político de Trump

El analista remarcó que el mandatario estadounidense enfrenta crecientes dificultades internas de cara a las elecciones de medio término. Entre los principales problemas mencionó la inflación y el deterioro de la confianza ciudadana. “Está muy amenazado, muy enojado el pueblo americano con las decisiones que se va tomando”, aseguró.

Además, destacó que una inflación cercana al 4% anual representa una señal de alarma para la economía estadounidense.

“Cuando se rompe la confianza en las instituciones, es muy duro después de volver atrás”, advirtió.

Para Borgognoni, la estrategia de confrontación internacional impulsada por Trump no logró alterar significativamente el equilibrio global y terminó generando efectos no deseados sobre la propia economía norteamericana. “Toda la economía de guerra terminó siendo un boomerang”, afirmó al referirse a los impactos internos derivados de las tensiones geopolíticas.

El riesgo de una nueva transformación global

Respecto de las perspectivas económicas internacionales, el especialista consideró que la recuperación de la confianza y de los mercados será gradual debido a la persistencia de múltiples factores de incertidumbre. También destacó la relevancia de las advertencias formuladas por el papa León XIV sobre las consecuencias sociales de los conflictos y los desequilibrios económicos. “Hay variables que no se pueden descontrolar”, señaló al interpretar el mensaje del pontífice.

Finalmente, Borgognoni alertó sobre los cambios estructurales que podrían producirse en los próximos años como consecuencia de la inteligencia artificial, la automatización y los nuevos modelos productivos. “Ojo con las inversiones que no van a ser tan literales y tan libres como parecen”, concluyó, al advertir que el escenario económico global podría ingresar en una etapa de profundas transformaciones.