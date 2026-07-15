Jorge Borgognoni: "Irán no retrocede un centímetro con su plan nuclear"

El recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvió a generar incertidumbre en los mercados internacionales y provocó una nueva suba del precio del petróleo. Para Jorge Borgognoni, el conflicto está lejos de encontrar una resolución rápida porque responde a una lógica geopolítica distinta a la occidental. "El Medio Oriente maneja el tiempo con una paciencia, con una forma muy particular de administrar la resolución de conflictos a partir del tiempo", afirmó.

El especialista explicó que Irán mantiene inalterable su estrategia respecto del desarrollo nuclear. "No vuelven un centímetro atrás con su plan nuclear", aseguró, al remarcar que esa postura choca con la estrategia de Donald Trump, acostumbrado a imponer condiciones de negociación. Según Borgognoni, esta situación también repercute sobre China, principal consumidor de recursos energéticos de la región, y termina presionando sobre el mercado petrolero.

La suba del petróleo vuelve a presionar sobre la inflación mundial

Borgognoni señaló que el incremento del precio del crudo genera un efecto dominó sobre la economía global. "Esto genera inflación internacional, afecta a la logística del mundo, la producción del mundo y después, efectivamente, afecta los mercados financieros", explicó.

A su entender, el conflicto ya dejó de estar centrado exclusivamente en Israel para transformarse en una disputa con fuertes implicancias económicas que involucra principalmente a China y Europa. Además, advirtió que la tensión coincide con otro foco de incertidumbre: la guerra entre Rusia y Ucrania y las amenazas sobre el suministro de gas, un escenario que agrava las perspectivas para la economía internacional.

Trump enfrenta presión internacional y desafíos internos

El analista también consideró que la crisis internacional afecta directamente las aspiraciones políticas de Donald Trump. "El calendario electoral se le viene encima", sostuvo, al señalar que el aumento del costo de vida repercute de manera inmediata sobre el votante estadounidense.

En ese sentido, remarcó que el impacto económico trasciende los indicadores macroeconómicos y golpea el consumo cotidiano. "Al americano le afecta en el día a día esto, en el súper, en la compra diaria", indicó.

Respecto de las negociaciones entre Washington y Teherán, Borgognoni fue crítico con la posición estadounidense y consideró que el acuerdo ofrecía pocas ventajas para la Casa Blanca. "Irán no retrocedía un centímetro en nada", enfatizó.

Finalmente, explicó que los recientes ataques sobre bases militares responden a una estrategia de control territorial y de recursos. "Está anclado en dos puntos: el recurso natural y el recurso bélico", afirmó. Además, advirtió que la acumulación de frentes abiertos, sumada a la volatilidad económica, deteriora la confianza tanto dentro como fuera de Estados Unidos. "Cuando se rompe la confianza para adentro es muy difícil después de eso sostenerlo para afuera", concluyó.