Jorge Feijoo: “Ha sido un año de muy buena producción, una cosecha récord”

El sector azucarero argentino cerró 2025 con números productivos históricos, aunque con desafíos en precios internos. “Ha sido un año de muy buena producción, una cosecha récord desde el punto de vista de la caña de azúcar”, afirmó Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero Argentino, en diálogo con Canal E, al señalar que “se han cosechado y molido más de 25 millones de toneladas en los 19 ingenios del país”.

El buen desempeño también se reflejó en la producción de alcohol. “Este año se produjo un 8% más de alcohol que el año pasado, superando los 610.000 metros cúbicos”, explicó. En materia de comercio exterior, destacó que “las exportaciones se mantuvieron en el orden de las 600.000 toneladas, lo que significa entre 240 y 250 millones de dólares en divisas para el país”.

Sin embargo, Feijoo advirtió que el mercado interno no acompañó ese ritmo. “Lamentablemente, el precio en el mercado interno estuvo bastante deteriorado y recién comenzó a recuperarse en los últimos dos meses”, señaló.

Clima favorable y exportaciones a mercados estratégicos

De cara a la próxima campaña, el escenario climático aparece como un factor clave. “Desde la primavera y el verano estamos teniendo muy buenas lluvias en Tucumán, Salta y Jujuy”, explicó Feijoo, y agregó: “Eso nos permite proyectar una zafra 2026 con resultados parecidos a los de la pasada”. No obstante, aclaró que “la agricultura siempre está expuesta a los vaivenes climáticos”.

Respecto de los precios internacionales, el presidente del Centro Azucarero indicó que “han tenido un declive en los últimos 12 meses, pero ahora se han estabilizado”. En ese contexto, destacó la diversificación de destinos: “Unas 330.000 toneladas van a Chile y entre 45.000 y 50.000 corresponden a la cuota americana”. Además, subrayó un dato clave para el valor agregado argentino: “Estamos exportando entre 110.000 y 115.000 toneladas de azúcar orgánico a mercados premium”.

Bioetanol: expectativas por un nuevo marco regulatorio

Otro de los ejes centrales fue el futuro del bioetanol. “Creemos necesario una nueva ley de biocombustibles porque el régimen actual está agotado”, sostuvo Feijoo. Según explicó, el sector ve oportunidades de crecimiento tanto en bioetanol de caña como de maíz.

El dirigente remarcó su impacto estratégico: “El bioetanol reduce entre un 74% y 75% las emisiones de gases de efecto invernadero”, y agregó que “en los últimos ocho años evitó importaciones de nafta por 5.050 millones de dólares”. Además, destacó su rol federal: “Es un valor agregado en origen, con 18 plantas distribuidas en distintas provincias”.

Sobre el diálogo con el Gobierno, fue optimista. “Tenemos una posición unánime con la Secretaría de Energía y creemos que podemos avanzar en una dirección favorable”, concluyó.

