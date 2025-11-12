José Castillo: “Mantener el peso artificialmente fuerte es insostenible en el tiempo”

En diálogo con Canal E, el economista José Castillo analizó la estrategia del Gobierno con el dólar y aseguró que “las frases tranquilizadoras del Ministerio de Economía no resuelven los problemas estructurales del tipo de cambio”.

“El Gobierno optó por una flotación sucia”

Castillo señaló que la administración de Javier Milei “prefirió un sistema de bandas antes que un dólar plenamente libre”, algo que definió como una “flotación sucia”. Según explicó, “el dólar se mueve, pero dentro de un corralito de arriba y abajo”, lo que da cierta sensación de estabilidad en un mercado de divisas pequeño y sensible a movimientos políticos.

El economista distinguió dos debates clave: “Una cosa es tener bandas, y otra es si las bandas actuales son correctas”. Según indicó, la discusión actual se centra en si el límite superior del 1% mensual debe ajustarse: “Con una inflación del 2%, si la banda sube solo 1% mensual, en seis meses el tipo de cambio queda muy apreciado”.

Castillo recordó que trascendidos desde la reunión con el JP Morgan señalaban una posible aceleración al 1,5% mensual, “una medida más razonable”, pero aclaró que el propio ministro Luis Caputo salió luego a desmentirlo. “Esa contradicción del Gobierno generó incertidumbre y encendió las especulaciones devaluatorias”, advirtió.

“El dólar bajo mata la producción nacional”

Consultado sobre la comodidad de los actores económicos con un dólar cercano a los 1.500 pesos, Castillo fue claro: “Todos estamos más cómodos a 1.500 que a 1.350, porque con un dólar muy apreciado no compite nadie”.

El analista señaló que cada vez que la divisa se acerca al piso de la banda, “aparece una mano oficial que la empuja hacia arriba”, mostrando que la flotación no es completamente libre. “Cuando el dólar está muy bajo, te matan los productos importados, la balanza de turismo es negativa y las empresas locales quiebran”, sostuvo.

Para Castillo, mantener el peso artificialmente fuerte “parece que nos deja mejor, pero es insostenible en el tiempo”. Argumentó que esa política requiere sostener la balanza de pagos con divisas que hoy no están garantizadas. “No hay oferta de dólares hasta abril del año que viene, solo demanda por importaciones y atesoramiento de fin de año”, explicó.

El economista advirtió además que el único respaldo visible es el swap de China, aunque “ya está siendo usado para otros fines”. En ese marco, concluyó que “el sistema de bandas puede funcionar solo si se acompaña con un flujo genuino de divisas”.

