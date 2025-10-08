José Castillo: "Nadie va a poner plata para que el gobierno gaste de a 200 o 300 millones de dólares por día"

En diálogo con Canal E, el economista José Castillo analizó la situación cambiaria de la Argentina, alertó sobre la falta de reservas y remarcó que el respaldo de Estados Unidos es apenas “una garantía en última instancia”.

El dólar, las reservas y la ilusión del salvataje estadounidense

Mientras el Gobierno insiste en mostrar apoyo internacional, la realidad financiera muestra grietas profundas. "Lo que el gobierno necesita es dinero fresco en primera instancia, no una garantía para después", aseguró Castillo, al referirse al supuesto respaldo de USD 20.000 millones por parte del Tesoro de Estados Unidos.

Si bien Castillo reconoció que podría existir un swap en gestación, explicó que "probablemente no salga del bolsillo de la Tesorería de los Estados Unidos, sino de los derechos especiales de giro del FMI". Según detalló, esto implicaría un complejo proceso técnico que "difícilmente resuelva los problemas inmediatos de caja".

"Nadie va a poner plata para que el gobierno la gaste de a 200 o 300 millones de dólares por día", subrayó el economista. En ese sentido, advirtió que el tipo de cambio actual está sostenido artificialmente y que "tenés cantado una suba de 50 pesos entre el jueves y el lunes", debido a las limitaciones del Banco Central.

Inflación contenida, pero con un límite

Castillo analizó también la aparente calma en los precios, pese al contexto de fuerte dolarización preelectoral. "El pass-through es muy lento por la recesión, pero cuidado, todo tiene un límite", remarcó, aludiendo a la acumulación de expectativas inflacionarias aún no reflejadas.

La principal crítica del economista apuntó a la falta de previsión del Gobierno: "Dejó pasar la cosecha, la plata del Fondo, y no acumuló reservas", lo que, según él, dejó al país sin defensa ante una corrida. "Los que te están corriendo saben que no tenés reservas, con lo cual todo se complica más", explicó.

En cuanto a las negociaciones actuales en EE.UU., sostuvo que las condiciones impuestas por Washington son cada vez más duras: "Antes de empezar a hablar, discutamos cómo va a ser el régimen del tipo de cambio, porque así no", dijo, en referencia al reclamo estadounidense de un esquema cambiario más realista.

Castillo anticipó que el mercado espera señales concretas en los próximos días: "Nuestro calendario tiene una fecha clave antes de las elecciones: la reunión Trump-Milei del martes 14", concluyó.



