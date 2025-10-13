José Luis Belluscio: “El sabor del argentino fue hecho para el Extra Brut”

En diálogo con Canal E, José Luis Belluscio, periodista especializado en vitivinicultura, explicó las categorías del espumante y el origen del paladar argentino por estas burbujeantes bebidas.

¿Qué es un espumante y cómo se clasifica?

Los espumantes son vinos que atraviesan una segunda fermentación natural para generar burbujas, a diferencia de otras bebidas gasificadas. "Es un vino con una generación de burbuja de manera natural, no agregado de gas carbónico, es otra categoría de vinos, es distinto", explicó Belluscio.

Según el especialista, la clave para entender su clasificación está en el azúcar residual que queda después del proceso de fermentación: "La categoría se divide exclusivamente por la cantidad de azúcar residual que tienen esos vinos".

El orden, desde el más seco al más dulce, es el siguiente:

Nature: hasta 3 gramos de azúcar por litro.

Brut Nature: hasta 7 gramos.

Extra Brut: el más consumido por los argentinos.

Brut: hasta 15 gramos.

Demi Sec: hasta 40 gramos.

Dulce: hasta 60 gramos.

Extra Dulce: más de 60 gramos.

“El sabor del argentino fue hecho para el Extra Brut”, sostuvo Belluscio, señalando que esta categoría representa más del 54% del consumo local.

La ciencia detrás de la burbuja

Belluscio detalló que la espuma en los espumantes no se produce directamente por el azúcar residual, sino por el uso de levaduras. "Se genera no con la cantidad de azúcar, sino con el agregado de las levaduras", afirmó.

Estas levaduras pueden ser indígenas —presentes naturalmente en la piel de la uva—, aunque en las bodegas se utilizan mayormente levaduras seleccionadas: "No son químicas, pero sí son multiplicaciones hechas en laboratorio, para que se entienda".

Uno de los factores clave en la historia del consumo local de espumantes fue la llegada de una bodega francesa a Mendoza en 1959, que introdujo al mercado el estilo Extra Brut, un punto medio entre seco y dulce. "Ese es el gusto por el que adopta el argentino para consumir espumantes", explicó el experto.

