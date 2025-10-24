El ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, pasó por Canal E y criticó la política económica del Gobierno, la falta de previsibilidad cambiaria y el impacto de la importación indiscriminada sobre las economías regionales.

Juan José Bahillo se mostró crítico con el rumbo económico. “Yo no coincido con las políticas económicas del Gobierno Nacional”, afirmó, y agregó que son “políticas enfocadas más que nada en la macro, supuestamente ni siquiera muchas veces alcanza para eso, ya que tiene que recurrir permanentemente a nuevos endeudamientos”.

Críticas a la gestión económica

En ese sentido, apuntó a la fragilidad estructural del modelo: “El Gobierno viene de dos buenas liquidaciones del agro, dos muy buenas campañas, viene de un fuerte e importante endeudamiento con el Fondo Monetario”, pero aun así “ni siquiera eso fue suficiente para sostener la macro”.

Bahillo subrayó que, “no se ve en el Gobierno de ninguna manera una política industrial, una política de desarrollo, una política que esté cerca de los productores”. Además, destacó que la Casa Rosada “no atiende la diversidad productiva que tiene nuestro país”. También recordó que, “nuestro país no es solo la Pampa húmeda y la región centro con el complejo de cereales y oleaginosas y la ganadería”.

El sector productivo no forma parte de la agenda del Gobierno

Asimismo, destacó la importancia de las economías regionales: “Son más de 30, es cierto que no genera la cantidad de dólares que genera la actividad del sector primario, pero generan miles y miles de puestos de trabajo”. Sobre la misma línea, advirtió: “Todo eso está fuera de agenda del Gobierno Nacional totalmente”.

El entrevistado explicó que la crisis se refleja en todos los niveles productivos: “Hay un deterioro del nivel de actividad económica, un deterioro del consumo”. A su vez, remarcó que, “no se puede hacer previsibilidad de comercio exterior con estos valores y con esta inestabilidad”.

Sobre la apertura de importaciones, comentó que, “se permite indiscriminadamente la importación”, en referencia al ingreso masivo de carne de cerdo y otros productos. “Por si no está pasando por un buen momento y encima le permiten la importación para atender al mercado interno, por lo cual terminan de perjudicarlos”, lamentó.