Juan Luis Bour: “El año va a terminar con 4,5% de crecimiento”

En diálogo con Canal E, el economista Juan Luis Bour aseguró que la economía argentina cerrará el año con crecimiento, aunque advirtió que la recuperación del empleo será más lenta y desigual.

Durante la recta final del año, la actividad económica muestra señales de desaceleración. Según explicó Bour, “los últimos dos meses del año seguramente van a tener un comportamiento bastante débil”, lo que lleva a proyectar un crecimiento anual más acotado. Aun así, el balance general sigue siendo positivo: “el año va a terminar con suerte 4,5% de crecimiento, es un muy buen número”, aclaró, aunque condicionado por las caídas previas.

El economista remarcó que el rebote actual debe leerse en contexto, ya que “ya venimos de caídas en el 2023 y 2024”, con sectores que se recuperan y otros que continúan en retroceso. En el corto plazo, advirtió, no se esperan cambios bruscos: “en el corto plazo no podés esperar cambios muy importantes”, principalmente porque muchas actividades aún se están adaptando al nuevo escenario económico.

Sectores dinámicos y un comercio que sigue rezagado

Uno de los ejemplos que mencionó fue la industria automotriz, históricamente sólida, pero hoy atravesada por nuevas dificultades. “A partir de mitad de año tiene caídas interanuales de producción”, señaló, y explicó que también se redujeron las exportaciones por la fuerte competencia internacional y las dificultades para venderle a Brasil. En ese contexto, “entran mucho los autos de origen chino”, sobre todo los eléctricos y con nuevas tecnologías.

De cara al futuro, Bour anticipó que “el año 2026 se espera que muestre una recuperación”, aunque más moderada. Para 2025 proyectó un crecimiento “por arriba del 3, probablemente 3,5”, impulsado por sectores clave. “La punta siempre es la minería”, afirmó, junto con un agro fortalecido por una buena cosecha y exportaciones de carne en alza.

Sin embargo, el principal desafío sigue siendo el impacto en la vida cotidiana. “La pregunta es qué pasa con el comercio y con los servicios”, planteó. Estos sectores, intensivos en empleo y dominados por pymes, enfrentan una recuperación “más difícil, más dura”.

Por eso, aunque Argentina podría lograr “un récord de exportaciones”, el empleo seguirá avanzando lentamente.

Empleo, reforma laboral y expectativas para 2026

Bour sostuvo que una mejora más visible del empleo dependerá de dos factores clave. “Se deberían dar dos condiciones”, explicó: una reforma laboral relevante y una economía con mayor impulso. De concretarse, “el empleo total podría crecer 2% por año”, duplicando el ritmo actual.

El economista recordó que el problema del empleo informal no es nuevo: “no es un tema de este año, es un tema de los últimos 15 años”. Aun así, destacó que una combinación de crecimiento macro y cambios normativos podría mejorar la percepción social. “Eso te daría una percepción de que mejoran un poco las condiciones en materia de ingresos y empleo”, afirmó.

Con cautela, concluyó que si se consolidan las reformas y la confianza, “podríamos tener un mejor año 2026 que 2025”.

