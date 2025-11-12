Juan Pablo Costa: “El gasto público cayó un 31% respecto a 2023 y afecta a salud, educación y ciencia”

En conversación con Canal E, Juan Pablo Costa, economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), explicó los resultados del informe sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional y alertó por los fuertes recortes que comprometen políticas públicas esenciales.

Un ajuste que atraviesa toda la administración

El informe de CEPA analizó el gasto público entre enero y octubre de 2025, comparado con los años anteriores. Según Costa, “la ejecución presupuestaria cae un 3,4% interanual, pero si la comparamos con 2023, la caída es del 31%”, lo que implica, según precisó, “una reducción muy importante en muchas partidas de ministerios y organismos nacionales”.

El economista subrayó que 2024 ya había sido un año de baja ejecución presupuestaria, por lo que “la base de comparación es muy baja”. De esta manera, los números de 2025 reflejan una contracción aún más drástica en términos reales.

Entre las áreas más afectadas, Costa destacó salud, educación, ciencia y tecnología, donde las reducciones presupuestarias alcanzan niveles alarmantes. “Los hospitales nacionales, como el Posadas o el Carrillo, tuvieron ajustes del 29% al 38% respecto de 2023”, precisó. También mencionó el impacto sobre la Superintendencia de Servicios de Salud, con una caída del 67%, y en la Agencia Nacional de Medicamentos (ANMAT), “clave para el control de medicamentos en el país”.

Ciencia, energía y obra pública: los sectores estratégicos más golpeados

En el terreno científico y tecnológico, Costa fue contundente: “Hay recortes muy fuertes en la CONAE, CONICET, el Servicio Meteorológico Nacional y la CONEAU”, organismos fundamentales para el desarrollo estratégico del país. También alertó por los ajustes del 30% al 40% en el sector nuclear y en los entes reguladores de energía, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA).

El economista advirtió que la obra pública es otro de los sectores paralizados. “Hay partidas reducidas directamente al 100%”, denunció, y explicó que esto “no solo afecta la infraestructura, sino también el desarrollo regional y el empleo en el interior del país”.

Respecto de los pocos organismos que registraron incrementos, Costa mencionó al INCUCAI, con un aumento del 43%, y a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con un incremento del 31%. “Es una excelente pregunta por qué se eligen estos sectores para aumentar partidas y no otros”, sostuvo el economista, al remarcar la falta de criterios transparentes en la asignación de fondos.

Finalmente, Costa adelantó un panorama poco alentador para el próximo año: “El presupuesto 2026 no muestra una recuperación ni una normalización del gasto”, y advirtió que “los niveles actuales de ajuste comprometen la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas”.