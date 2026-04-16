Juan Pablo Perojo: “Contra China no se puede competir por un tema de escala”

En un escenario marcado por la desaceleración inflacionaria, la apertura de importaciones y la caída de la actividad, las pequeñas y medianas empresas enfrentan un punto de inflexión. Juan Pablo Perojo, contador y CEO de PMP, lo resume con claridad: “Es momento para que las empresas, en particular las pymes, sean hiper eficientes”, destacando la necesidad de transformar la gestión interna para sobrevivir.

El especialista señala que el nuevo contexto obliga a repensar estructuras: “Tienen que apoyarse en la administración para encontrar cuestiones que sean beneficios o que, por lo menos, no repercutan negativamente en la finanza de la compañía”. En otras palabras, ya no alcanza con sostener la operación: hay que optimizar cada recurso.

Competencia global y presión local

La apertura económica expone aún más las debilidades estructurales. Perojo es contundente: “Contra China no se puede competir por un tema de escala”, lo que obliga a las pymes a redefinir su propuesta de valor.

En ese sentido, reconoce falencias históricas: “Fuimos algo ineficientes en Argentina, eso es verdad”, aunque también cuestiona el orden de las reformas: “Quizás hubiese hecho una disminución de impuestos o de la complejidad impositiva antes de abrir importaciones”.

El desafío, entonces, es doble: competir con el mundo y, al mismo tiempo, lidiar con distorsiones internas como la inflación y el atraso cambiario. “Hay que buscar en qué somos muy buenos, en qué nos podemos diferenciar”, insiste.

El FAL y la tensión laboral

Uno de los puntos más sensibles es la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Perojo aclara aspectos clave del sistema: “Es un activo de disponibilidad restringida para la compañía”, lo que implica que no puede utilizarse libremente.

Además, busca despejar dudas críticas sobre su funcionamiento: “El empleador no va a poder escudarse en que hay un FAL para no pagar una indemnización”, remarcando que la responsabilidad sigue recayendo sobre la empresa.

El mecanismo, aunque pensado como alivio financiero, presenta complejidades: “No va a poder utilizar el FAL hasta el séptimo mes”, lo que obliga a las empresas a sostener costos laborales sin respaldo inmediato del fondo.

En paralelo, el contexto general agrava la situación: “Hay muchos sectores que están mal… hay pocos sectores que están muy bien”, advierte, reflejando una economía fragmentada donde la recuperación no es homogénea.

Para Perojo, el camino es claro aunque exigente: “Es momento de ser eficientes. No queda otra”, una frase que sintetiza el desafío actual de las pymes argentinas.

