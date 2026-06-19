Juan Venturino: “Israel solo, sin la ayuda y el apoyo de Estados Unidos, no puede ir a ningún lado”

El reciente acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah abre un nuevo capítulo en la compleja dinámica de Medio Oriente, aunque las perspectivas de estabilidad siguen siendo inciertas. Así lo afirmó Juan Venturino, analista internacional, quien puso en duda la durabilidad de la tregua y remarcó que responde principalmente a una iniciativa impulsada por Estados Unidos.

Para el especialista, la fragilidad del escenario regional impide pensar en una paz duradera. "Este alto el fuego va a durar lo que puede durar de alguna manera un helado al sol", aseguró. Además, advirtió que los múltiples actores involucrados y las distintas interpretaciones sobre eventuales incumplimientos hacen que el acuerdo sea apenas una pausa dentro de un conflicto mucho más profundo.

Venturino también planteó interrogantes sobre el rol de Washington y sostuvo que la reciente tregua con Irán tuvo consecuencias políticas inesperadas. "La realidad es que la pulseada la ganó Irán", afirmó, al tiempo que cuestionó la imagen internacional de Estados Unidos: "El país más comprometido con la paz en el mundo no hizo otra cosa más que guerra".

El peso de Estados Unidos en el equilibrio regional

Uno de los puntos centrales del análisis fue la dependencia estratégica de Israel respecto de Estados Unidos. Frente a las especulaciones sobre una posible autonomía israelí en la región, Venturino fue categórico. "Israel solo, sin la ayuda y el apoyo de Estados Unidos, no puede ir a ningún lado", sostuvo. En esa línea, agregó que "no existe forma de interpretar que Israel pueda solo contra todo lo que pasa en Medio Oriente", descartando cualquier posibilidad de que el Estado israelí pueda sostener por sí mismo el equilibrio de poder regional.

Asimismo, destacó que el liderazgo militar estadounidense continúa siendo indiscutido a nivel global. "Lo que no podemos debatir es el poderío, digamos, en términos disuasivos y activos de la guerra de Estados Unidos", expresó.

Hezbollah, Irán y una región marcada por conflictos históricos

Respecto al acuerdo alcanzado, Venturino explicó que negociar con Hezbollah implica enormes dificultades debido a la estructura descentralizada de la organización. "El Hezbollah no actúa solo, no tiene una sede, no tiene un lugar donde vos lo podés notificar", señaló. Según explicó, la dispersión de mandos y células dificulta cualquier negociación definitiva.

El analista también remarcó que las tensiones regionales exceden el conflicto puntual entre Israel y Hezbollah. "El conflicto es de tantas variables, donde hay una cuestión económica, hay una cuestión histórica, hay una cuestión religiosa, hay una cuestión cultural", afirmó al describir una región donde convergen disputas territoriales, rivalidades históricas e intereses estratégicos.

Finalmente, se mostró escéptico sobre las posibilidades de una paz sostenible. "Lo veo difícil, el negocio de la guerra es un negocio demasiado tentador para el poder duro", concluyó, alertando además sobre la creciente presencia de armamento de destrucción masiva en la región.