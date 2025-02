Jubilados: cuánto cobrarán el próximo mes y cuáles son los desafíos que se aproximan

A pesar de las expectativas, el panorama para los jubilados en 2025 no presenta grandes novedades, ya que la actualización de sus haberes se ajusta solamente al índice de costo de vida.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicóc Norberto Markarian, especialista en jubilaciones, quien explicó que el panorama para los jubilados no sufrirá cambios significativos este año.

Según la ley de movilidad jubilatoria, los aumentos seguirán el ritmo del índice de costo de vida, lo que, en palabras del experto, no será suficiente para cubrir las necesidades básicas. "El dinero que recibirán no les alcanzará. Con la llegada del invierno, los gastos aumentarán", comenta agregó.

A partir de marzo, el haber mínimo será de 279.121 pesos, mientras que algunos jubilados con mayores aportes podrían recibir hasta 349.121 pesos. Sin embargo, estos montos no cubren las necesidades esenciales, como alimentación, alquileres o medicamentos. “Los jubilados de la mínima, que son la mayoría, no van a poder soportarlo”, advirtió.

El rol del Poder Legislativo y la falta de consenso

Markarian señaló que el sistema de movilidad jubilatoria debería ser responsabilidad del Poder Legislativo, pero lamentablemente los diputados no han logrado ponerse de acuerdo.

“La Corte siempre me dijo que la movilidad la tienen que hacer los diputados, pero nunca se ponen de acuerdo. Mientras tanto, los jubilados quedan fuera de la discusión”, sostuvo el experto.

El haber máximo, por otro lado, asciende a 1.078.224 pesos, pero eso es solo un porcentaje muy pequeño de la población jubilada, mientras que la gran mayoría recibe montos considerablemente menores. Según Markarian, muchas personas han sido “liquidadas” al recibir entre el 45% y el 50% de lo que deberían haber cobrado si aún estuvieran en actividad.

El bono: una “ilusión” para los jubilados

Otro tema de preocupación para los jubilados es el bono, que segúnel entrevistado, ya no forma parte del salario y es más una “fantasía económica” que una ayuda real. “El bono es un invento. No forma parte del sueldo, salvo que alguna sentencia de la Corte Suprema diga lo contrario”, afirmó.

Además, el bono no ha aumentado en los últimos años, y aunque se prometió que no sería eliminado, no se considera parte del salario habitual. Markarian explicó que la situación económica de los jubilados está empeorando, especialmente con la llegada del invierno, que aumenta los costos de vida, como la garrafa de gas, que en algunos casos supera los 5.000 pesos.

Un futuro incierto para los jubilados

Los jubilados enfrentan un futuro incierto, donde los aumentos previsionales no son suficientes para cubrir la inflación y los altos costos de los productos básicos. “El aumento debería ser del 2% o 2,5%, pero sigue siendo insuficiente para un jubilado”, subrayó.

Además, los jubilados se enfrentan a una escasa protección institucional. No tienen sindicatos que los respalden ni agrupaciones que luchen por sus derechos. En este contexto, muchos se ven obligados a pagar de su bolsillo por medicamentos que antes estaban cubiertos por el PAMI, y deben demostrar su estado de pobreza para acceder a algunos beneficios. "Estamos en una situación complicadísima, no se ha regulado nada para mejorar su situación", lamentó el especialista.

El abandono legislativo y el desamparo social

Markarian también destacó que, si bien el gobierno tiene alguna responsabilidad en la protección de los jubilados, el verdadero problema radica en el abandono del Poder Legislativo.

“El gobierno no puede hacer mucho, ya que son los legisladores los que tienen que ocuparse de esto. Pero no lo han hecho, y se han dedicado a aumentar sus propios beneficios mientras los jubilados quedan desamparados", finalizó.