La ayuda de Estados Unidos sigue sin surtir efecto: “Los bonos caen y el tipo de cambio sigue subiendo”

El economista, Maximiliano Ramírez, analizó en Canal E la fuerte volatilidad del mercado cambiario argentino en los días previos a las elecciones y advirtió que, “estas tres jornadas son vitales como para que el gobierno llegue sin esas pantallas rojas que tienen los noticieros”.

Maximiliano Ramírez explicó que, pese a las señales positivas del Gobierno y al swap por 20.000 millones de dólares con Estados Unidos, los bonos caen y el tipo de cambio sigue en alza. “Por un lado, los bonos caen y el tipo de cambio sigue subiendo. O sea, esa paradoja que tenemos en Argentina, que en situaciones de buenas noticias, una noticia bastante extraordinaria, como decir que el tesoro norteamericano te está ayudando, a pesar de todo eso, la demanda por dólares sigue creciendo”, afirmó.

Los factores que determinan la suba del dólar

Luego, manifestó que la suba del dólar se explica por varios factores combinados: “Por un lado, una oferta que no está, una oferta del agro que se te adelantó y estas semanas que era una oferta que a cuenta gota debería ir participando, no la tenés. Por otro lado, importadores que en un momento donde hay tanta tensión y tanta incertidumbre hacia adelante de cuál va a ser el nuevo plan económico, están adelantando pagos e importaciones”.

Ramírez subrayó que, “tenés la típica demanda por cobertura”, y que esta situación obliga al Banco Central a intervenir con fuerza. “Me parece que esos puntos son vitales hoy por hoy para mostrar, por un lado, una participación muy alta por parte del Banco Central. Donde tuvo que intervenir 5 millones para poder tranquilizar un poco el mercado financiero”, señaló.

El impacto de las elecciones sobre el dólar

Asimismo, sostuvo que la incertidumbre electoral es uno de los principales factores detrás de la tensión cambiaria. “Me parece que está atado un poco al resultado de las elecciones y está atado a cuáles son los nuevos pasos que vas a seguir”, explicó.

El economista cuestionó la vigencia del esquema actual: “Este modelo de un tipo de cambio administrado con bandas ya medio está agotado”. Y agregó que, “un tipo de cambio más libre es lo que hoy por hoy vas a necesitar, particularmente cuando vos ya el Tesoro norteamericano no va a ayudarte como lo que está haciendo ahora”.

A su vez, comentó que el Gobierno insiste en mantener el sistema por razones de credibilidad: “Me parece que las medidas de la banda cambiaria, hoy por hoy, ya no tienen sentido, a pesar de que el Gobierno sigue insistiendo, porque son ellos los que tienen que dar credibilidad para mantener esto. Me parece que esto está medio agotado”.