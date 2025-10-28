La cosecha del trigo: “A pesar de que siga lloviendo, la campaña será muy buena”

Con el fin de analizar el presente de la campaña triguera, los desafíos del sector y el contexto político y económico del país, este medio se comunicó con el presidente de la Asociación Argentina de Trigo, Martín Biscaisaque.

Martín Biscaisaque explicó que la ventaja de Argentina está en su diversidad climática: “En el país tenemos la ventaja de tener tantos climas, que vos ya tenés zonas como Chaco, que ya está cosechando, zonas como en la zona núcleo de Santa Fe, norte de Buenos Aires, que ya está con el cultivo casi entregado, y la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, que el cultivo está entrando en floración”.

Los efectos de la inesperada helada

Sobre las heladas, remarcó: “Una helada en este momento es donde el cultivo es más sensible, entonces puede llegar a complicar bastante. Por suerte la helada no fue tanto el frío que hizo y además venimos en un ambiente muy húmedo, que eso también disminuye el efecto de la helada”.

Biscaisaque señaló que, “en el norte se empezó a cosechar con unos rindes espectaculares, en la zona centro también vienen muy bien y en el sur esto son algunas aduanas que todavía tenemos que pasar por ser más tardíos en el ciclo. Tenemos la helada y tenemos después el golpe de calor ahí en finales de noviembre, son las dos aduanas que nos quedan”.

Hay buenas expectativas para la campaña del trigo a pesar de las lluvias

A pesar de los excesos hídricos en algunas regiones, destacó: “A pesar de que siga lloviendo, la campaña de trigo va a ser muy buena y eso nos plantea el otro paso, cómo vamos a vender ese trigo”.

Según el entrevistado, “muy pocas veces en el mundo pasó lo que pasó ahora, que ya venimos dos campañas muy buenas tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, y eso llevó a que China e India, compradores de trigo, este año no estén comprando”.

Sobre el resultado de las elecciones y su impacto en el sector, comentó: “Nos sorprendió como a todos el resultado. Lo interesante e importante para el sector es que necesitamos que cambie el marco institucional, necesitamos un marco institucional que nos permita competir, que nos permita trabajar a todo potencial”.