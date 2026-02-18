La industria del trigo y su reclamo sobre las retenciones: “Ya se podría pensar en una quita más inmediata”

La presidente de CONINAGRO Córdoba, Vanesa Padullés, pasó por Canal E y se refirió a que la producción triguera alcanzó niveles históricos, pero enfrenta una fuerte pérdida de poder adquisitivo, altos costos logísticos y menor calidad del grano.

“Hemos tenido en la Argentina después de, primero, un factor importante que es el clima para nosotros, teníamos buenas condiciones los productores a los cuales respondemos inmediatamente cuando también hay algunas señales económicas, como había sido la reducción de retenciones, como para poder hacer un buen volumen de producción del trigo”, sostuvo Vanesa Padullés.

El deterioro del poder adquisitivo y su impacto sobre la industria triguera

Sin embargo, advirtió que el escenario cambió rápidamente por el deterioro del poder de compra del cereal: “Ahora bien, se tienen que acomodar los precios relativos, estamos en procesos de cambios fuertes y en el poder adquisitivo necesitamos mucho más volumen para comprar insumos básicos nuestros, que son nuestros comparativos, como combustible, gasoil para el campo, fertilizantes, insumos, que es a donde reinvertimos”.

“La Argentina con las dimensiones que tenemos como país, el tema de logística y de flete para mover la cosecha es realmente siempre un ítem importante”, señaló Padullés, y agregó que los costos se agravan por la infraestructura deficiente: “Todo lo que sea llevar a puerto lleva un tiempo adicional, que obviamente todo eso se traduce en más costos”.

Los costos de la logística en el trigo

Además, remarcó que el trigo tiene menor densidad económica frente a otros cultivos: “El trigo ocupa poco volumen, entonces, y al no tener desarrollado también lo que más bregamos en Argentina, es las vías, todo lo que sea lo ferroviario, implicaría bajar bastante esos costos”.

La entrevistada criticó el impacto de las retenciones sobre el precio que recibe el productor. “Recordemos siempre, que es algo que va en detrimento de nuestro precio, es una medida distorsiva porque se aplica sobre el bruto de la producción y nos reduce los precios”, planteó.

Si bien reconoció el contexto fiscal del país, reclamó definiciones claras: “Entendemos la problemática del país, entendemos que vamos por el camino correcto, pero hay producciones como la del trigo, que a lo mejor ya se podría pensar en una quita de retenciones más inmediata”.