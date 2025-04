“La inflación claramente es un problema y todavía está fresca la memoria de diciembre de 2023”, indicó una economista

En función de analizar las consecuencias del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la liberación del cepo cambiario y la llegada de un contexto de fragilidad económica, este medio dialogó con la economista, Mara Pedrazzoli.

Factores a tener en cuenta sobre el acuerdo con el FMI

El nuevo acuerdo contempla que el 80% del préstamo se desembolse en efectivo desde el inicio, con un uso discrecional por parte del Gobierno. “Desde el punto de vista de la administración de los fondos, es un muy buen acuerdo”, afirmó Mara Pedrazzoli. Sin embargo, advirtió que, “las condiciones de debilidad de la economía argentina ya se venían manifestando con una creciente desconfianza y dolarización del mercado”.

A su vez, explicó que el Gobierno está actuando con cautela para evitar un impacto negativo en las expectativas. “Hubo intervención en el mercado, pero se hizo a través del Banco Nación y no del Banco Central, para evitar titulares que dijeran que el Central tuvo que vender reservas”, detalló. Esta maniobra buscó evitar un “shock negativo a nivel de noticias”.

Expectativa por la liquidación del agro y preocupación por la inflación

Uno de los factores clave a seguir será la liquidación del agro. “Hay que ver cuánto de estos fondos frescos se deposita efectivamente en el mercado”, remarcó Pedrazzoli y agregó que también se debe observar de cerca el comportamiento de la inflación, ya que podría reavivar la inestabilidad cambiaria.

“La inflación claramente es un problema. Todavía está fresca la memoria de diciembre de 2023, cuando tuvimos una inflación muy alta producto de la devaluación”, recordó. Aunque después hubo una desaceleración, advirtió que se espera un rebrote inflacionario en los próximos meses. “Suben los alimentos, suben los servicios indexados. Empieza el partido de nuevo”, comparó.

¿Está en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales?

Esto también pone en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales: “Si sube la inflación, suben las jubilaciones indexadas y se complica cumplir el superávit primario”. A pesar de estos riesgos, la economista reconoció que el acuerdo “le viene muy bien al Gobierno en términos electorales” y ayuda a “llegar con menor estrés cambiario” a las elecciones.

Sobre el panorama económico postelectoral, expresó: “No le veo un buen desempeño al Gobierno en materia de producción local, inversiones o empleo. Es el gran déficit que tiene esta administración”.

Sectores de la economía en crisis

“La industria no tiene apoyo, el agro está desatendido, y la Secretaría de Agricultura no tiene peso dentro del gabinete”, sostuvo la entrevistada. También señaló que, “las pymes están muy complicadas, los salarios reales están por el piso, la construcción se paralizó con el desarme de la obra pública y el comercio no vende”.

Sobre la política cambiaria, alertó que podría repetirse el error del pasado: “No sé si el Gobierno no pretende volver a una política de apreciación cambiaria. Si eso pasa, sería muy perjudicial para la industria nacional, porque se incentiva la importación en lugar de la producción local”.