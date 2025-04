La influencia de la inflación sobre el sector veterinario: “Juega un rol protagónico en nuestra economía diaria”

La inflación repercute absolutamente en todos los sectores de la economía y el veterinario no es la excepción, los aumentos suelen trasladarse a costos inmediatamente y también juega un factor fundamental el pago de insumos en dólares. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con el gerente comercial de The Animal Center, Marcelo Javier Regúnaga.

El rol de la inflación sobre el sector veterinario

Marcelo Regúnaga no dudó en señalar el peso que tiene la inflación en la actividad veterinaria: “La inflación sí juega un rol protagónico en nuestra economía diaria y en nuestra actividad profesional”. Aun así, explicó que su estrategia está enfocada en clientes que no se ven desbordados por la situación económica: “Observamos tres tipos de clientes, los muy preocupados, los indiferentes y los que no les importa. Trabajamos más con estos últimos”.

Esa elección estratégica les permitió sostener su desarrollo profesional. “Nos preocupa más bien esa clientela que no está pendiente de los precios. Nos desarrollamos profesionalmente hacia esa gente”, detalló, luego remarcó además que su equipo está compuesto por cinco profesionales trabajando en una de las zonas más competitivas de Buenos Aires.

Cuáles son las perspectivas del sector para 2025

Sobre el panorama para lo que resta del año y mirando hacia 2025, Regúnaga comentó: “El panorama en nuestra profesión siempre es muy óptimo. Lo veo muy positivo, siempre y cuando la inflación no se incremente”.

A su vez, recordó experiencias pasadas con alta inflación: “Tuvimos que remarcar precios todos los días, luchando por mantener una relación razonable con el cliente, aunque fuera distante”. Por eso, valoró el contexto actual: “Estamos muy felices, muy contentos con esta modalidad, con una inflación contenida y el valor atado al dólar, que es clave para nosotros”.

La actividad veterinaria se rige exclusivamente a través del dólar

El tipo de cambio es otro factor determinante en su negocio: “Nuestra producción se regimenta básicamente sobre el dólar, en todos los aspectos. Insumos veterinarios, alimentos balanceados, medicamentos todo está dolarizado”, subrayó el entrevistado.

La contención inflacionaria no solo favorece la rentabilidad del negocio, sino que también permite pensar en inversiones: “Es un buen augurio para seguir creciendo, siempre que la inflación se mantenga como ahora”.