La percepción del mercado con vista a las elecciones: “Nos estamos pasando al exceso de pesimismo”

El economista, Lucas Carattini, habló con Canal E y analizó la tensión cambiaria de cara a las elecciones y explicó por qué el mercado no reacciona positivamente pese al respaldo económico de Estados Unidos.

“Pasa un poco lo que hemos ya discutido semanas atrás, de incertidumbre política”, explicó Lucas Carattini. “No tanto porque el lunes se acabe la Argentina, sino porque va a importar mucho más qué es lo que puede decir el Presidente y qué es lo que se puede ofrecer desde el lado de la oposición”, agregó.

La ayuda de Estados Unidos no tranquiliza al mercado

Asimismo, señaló que el acuerdo con Estados Unidos representa una ayuda económica significativa, aunque no logra calmar al mercado. “El apoyo de Estados Unidos es realmente un apoyo muy fuerte”, afirmó.

Carattini sostuvo que la cifra de USD 20.000 millones “es una asistencia sumamente elevada que ayuda, siempre y cuando tengas alineadas las expectativas políticas también”. Sin embargo, advirtió que, “tenés parte del arco político que está dispuesto a acompañar determinadas medidas y otra parte que directamente dice que este tipo de asistencia o rescate es ilegítima, con lo cual, eso claramente te suma ruido a los mercados”.

El discurso del marco político tras las elecciones

Según desarrolló, el lunes posterior a las elecciones “lo más importante va a ser qué mensaje te dan desde el oficialismo y qué mensaje recibís desde la oposición, sobre todo el núcleo de los gobernadores”.

En cuanto al comportamiento de los mercados, el economista comentó que, “ahora el mercado en sí nos estamos pasando al exceso de pesimismo”. En este sentido, aseguró: “No necesitás mucho para volver a tener un alivio en el precio de los bonos y el precio de las acciones”.

“Realmente no veo un problema de solvencia de que el Gobierno no vaya a pagar o no pueda pagar. Eso efectivamente va a suceder y eso debería tender a descomprimir un poco el precio de las condiciones pasadas las elecciones”, añadió.