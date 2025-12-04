La producción bananera se encuentra en su peor momento: afirman que “está atravesando una crisis terminal”

El presidente de la filial Laguna Naineck de Federación Agraria Argentina (FAA), Pánfilo Ayala, pasó por Canal E y advirtió que la actividad bananera “está atravesando una crisis terminal” y que el cultivo “está atravesando su agonía más profunda”.

Pánfilo Ayala explicó que la crisis tiene múltiples causas, pero remarcó que la principal es la falta de políticas públicas: “La producción bananera en la Argentina y principalmente en la provincia de Formosa, está atravesando una crisis terminal, por consecuencia, por un lado, podemos citar las cuestiones climáticas, pero, principalmente, este debate productivo se debe a la ausencia de políticas públicas que garanticen la protección del cultivo y la sustentabilidad de esta actividad”.

De cuánto fue la caída de la producción bananera

Asimismo, detalló en números la magnitud del derrumbe: “En su momento, había 12.000 hectáreas de esta actividad, sostenía a más de 1.500 familias, y hoy estimamos que solamente queda alrededor de 200 hectáreas en todo el territorio provincial”.

Ayala remarcó que el sector está compuesto por pequeños y medianos productores: “Está en manos de pequeños y medianos productores, de una escala de entre 1 a 20 hectáreas, en su gran mayoría”.

Desfinanciamiento de los productores y su impacto en el cultivo

A su vez, sostuvo que el desfinanciamiento es total: “Las familias están quebradas económicamente y no lo pueden sostener”. Y añadió que es “imposible sostener un cultivo de intensidad media, que se produce una vez al año, y que tiene un alto costo de producción anual”.

Se presentaron dos carpetas ante la secretaría de Agricultura, con reclamos inmediatos y estructurales. “Un documento tiene que ver con una ayuda extraordinaria, la reactivación de nuestra intención de reactivar 300 hectáreas de este cultivo, que serán destinados para trabajos culturales, fertilización, implantación y todo lo que tiene que ver con el cuidado a punto sanitario”, comentó el entrevistado.

Luego, manifestó que el segundo pedido apunta a cambios de fondo: “El otro documento habla específicamente de una reparación histórica que tiene que ver con obras hídricas, caminos, cumplimiento normativa sanitaria y pedimos también un crédito de fomento que esté acorde a la característica social del sujeto agrario”.