La producción de huevos tuvo un 9% de crecimiento: “Es exponencial con respecto a otros países”

El presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Javier Prida, pasó por Canal E y se refirió a que la producción avícola argentina cerró 2025 con números positivos en términos de volumen y consumo, aunque con fuertes alertas para los productores por la caída de precios, el ingreso de nuevos jugadores y el impacto del contrabando.

“Podemos decir que el crecimiento rondó el 9%. Es un crecimiento exponencial por lo que se viene experimentando con respecto a otros países”, señaló Javier Prida al analizar los datos del sector. En ese marco, subrayó el lugar que ocupa el huevo en la dieta local: “En la Argentina hemos logrado posicionar al huevo como la proteína animal que más elige la gente”.

El huevo y una mayor consideración en el consumo

Asimismo, explicó que el huevo se ubica inmediatamente detrás de la carne vacuna en las preferencias de consumo. “Después de la carne de vaca, que es histórico en la Argentina, el huevo ocupa el segundo lugar en la elección de la ingesta de todos los alimentos”, afirmó. Ese proceso se refleja en la evolución del consumo per cápita: “Hemos logrado pasar en los últimos 20 años de 127 huevos a 398. O sea, triplicamos, más que triplicamos el consumo de huevo en la Argentina”.

Prida atribuyó este crecimiento a un trabajo sostenido del sector. “Es un trabajo arduo que viene haciendo la Cámara, los socios de la Cámara, en forma mancomunada, permanente a lo largo y a lo ancho del país”, explicó, y recordó que primero fue necesario “desmitificar el huevo” y luego “empezar a hablar de las bondades”.

Entre los factores que explican la mayor demanda, remarcó el cambio en el perfil del consumidor. “En primer lugar, los consumidores cada vez son más exigentes y más sofisticados”, sostuvo. En este sentido, detalló: “Cuando le preguntan por qué comen huevo, la primera opción que marcan es porque es saludable, la segunda es porque es fácil de hacer y la tercera porque es económica”.

Las ventajas del consumo de huevo

A su vez, el entrevistado enfatizó el rol del huevo en un contexto de ingresos ajustados. “En una época de bolsillos flacos, el huevo es un buen refugio y un buen aliado para las amas de casa”, afirmó, al comparar precios y calidad nutricional.

Sin embargo, el escenario no es igual de favorable para los productores. “El productor hoy está recibiendo precios malos. La verdad que la foto de hoy es mala, estamos preocupados”, advirtió. Si bien reconoció que, “la película fue buena”, aclaró que, “desde mayo a esta parte se fue deteriorando el precio”.