El analista de la Bolsa de Comercio de Rosario, Matías Contardi, en comunicación con Canal E, detalló el desempeño de los principales complejos exportadores argentinos en el primer semestre de 2025, que alcanzaron un récord de 39.000 millones de dólares.

Matías Contardi remarcó que, “la soja viene siendo el motor de las exportaciones argentinas, es el principal complejo exportador”, y que el país es “referente a nivel mundial en las exportaciones de harina y aceite de soja”. Luego, explicó que el fuerte está en los derivados: “Argentina es el principal exportador de aceite de soja hacia la India”.

Hacia dónde se orienta la exportación de harina de soja

Sobre la demanda de harinas, señaló que, “va a parar mucho a los países del sudeste asiático para alimentar toda una industria porcina y ganadera que está creciendo con un aumento en la riqueza que implica más carne, más alimento, más necesidad de insumo y es donde juega muy fuerte Argentina”.

En el caso de China, Contardi aclaró que, “ellos no suelen importar productos derivados, ha sido una excepción los embarques de harina de soja, generalmente es poroto lo que compra China y Argentina es el tercer exportador del poroto de soja que va hacia China”.

El impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China

Respecto al conflicto entre Estados Unidos y China, advirtió que, “viene a modificar todo el flujo del comercio internacional”, y que el mercado de la soja es clave porque “China es el principal mercado comprador de la soja estadounidense”.

Sobre el pedido de Donald Trump para que China “cuadruplique” sus compras a Estados Unidos, el analista de la Bolsa de Comercio de Rosario afirmó que, “por ahora Argentina se está populando”, y que el gigante asiático “viene importando récord de los tres principales orígenes como es Brasil, Estados Unidos y Argentina”, con Brasil dominando el 85% del mercado chino.

Por otro lado, comentó que el maíz es “el tercer principal complejo exportador”, y presenta “un mercado bastante diversificado, le mandamos mucho a Asia, a África, en Sudamérica el sudeste asiático viene siendo el principal socio comercial”.