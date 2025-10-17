“La visa H1B ahora cuesta 100.000 dólares”: fuerte medida de Trump impacta a empresas tecnológicas

En diálogo con Canal E, Lucas Luchilo, profesor de Historia Latinoamericana en Ciencias Políticas, analizó el impacto del nuevo arancel impuesto a la visa H1B por el gobierno de Donald Trump.

Una visa clave para la migración calificada

Desde hace más de tres décadas, la visa H1B permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros calificados, especialmente en el sector tecnológico. “Las visas H1B están destinadas sobre todo a especialistas en tecnologías de la información y a estudiantes de postdoctorado”, explicó Luchillo, y recordó que “Elon Musk tuvo una visa H1B”.

Empresas como Amazon, Google y Meta han sido grandes usuarias de este mecanismo. Sin embargo, una reciente medida del gobierno estadounidense está poniendo en jaque su funcionamiento. “El gobierno de Trump decidió poner una especie de arancel a la visa. Es decir, si alguien quiere pedir una visa H1B, tiene que pagar 100.000 dólares”, afirmó el especialista.

El contraste con el sistema anterior es brutal: “El gasto de trámite eran unos mil dólares, una cosa así”, indicó Luchillo. Esta nueva tasa representa un salto que muchas empresas podrían no estar dispuestas a pagar, afectando el flujo de talento extranjero. “Es una especie de derecho para contratar a un extranjero del orden de 100.000 dólares”, agregó.

Una medida con tintes ideológicos y económicos

El impacto no solo es económico. Según Luchilo, la medida también refleja un cambio de enfoque político en materia migratoria: “Esta es la primera medida significativa que toma el gobierno de Trump en relación con la migración legal”.

Hasta ahora, la administración Trump se había enfocado principalmente en combatir la inmigración ilegal. Pero con esta nueva política, el objetivo se amplía. “No es ni un depósito ni algo que se incorpore al salario de los trabajadores. Es dinero que va al tesoro de los Estados Unidos”, puntualizó.

Además, la decisión ha generado rechazo en varios sectores. “Por supuesto, esto ha generado una serie de rechazos, acciones judiciales”, subrayó Luchilo. Y aunque Estados Unidos necesita inmigrantes por su mercado laboral exigente, la política parece castigar selectivamente a ciertos sectores.

“Cuando los estados republicanos empezaron a quejarse porque estaban amenazando el flujo de mano de obra para trabajar en el campo, Trump lo que hizo fue aumentar el cupo de inmigración legal”, explicó. La medida parece beneficiar a sectores afines, como el agro, y castigar a otros, como el tecnológico.

Según Luchilo, esto evidencia tensiones dentro del propio oficialismo. “En la coalición de Trump están los más conservadores ideológicos y están más los magnates tecnológicos. Los magnates tecnológicos son los golpeados por esta medida”, aseguró.

