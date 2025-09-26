Laiún sobre los cambios en ARCA: “La factura M desaparece y ahora hay dos tipos de comprobante A”

En diálogo con Canal E, la tributarista Fernanda Laiún analizó la decisión de la ARCA de eliminar la factura M y reemplazarla por dos tipos de comprobante A. La especialista explicó que se trata de un cambio importante para quienes inician su actividad como responsables inscriptos.

“Antes, cuando no podías demostrar patrimonio suficiente, te otorgaban la factura M, que en la práctica era como decir que estabas flojo de papeles. Hoy, esa categoría desaparece y se reemplaza por dos modalidades de factura A”, señaló.

Dos modalidades de comprobante A

Según detalló Laiún, la nueva normativa contempla dos alternativas. “Por un lado, está la factura A con CBU informada, que obliga a que el pago se haga directamente a esa cuenta. Y por el otro, la factura A sujeta a retención, donde quien paga descuenta el IVA y un 6% de Ganancias antes de transferir”, explicó.

La especialista precisó que este mecanismo aplica solo a los contribuyentes que inician su facturación. “Los que ya están en el sistema no tienen que hacer cambios inmediatos, pero quienes comienzan deberán pasar por este filtro”, remarcó.

Retenciones y acreditaciones automáticas

Sobre la operatoria de las retenciones, la tributarista aclaró cómo impactan en el cobro. “Si facturás $121, en la práctica recibís $94. Los $27 restantes se dividen entre IVA y Ganancias que el cliente ingresa a la AFIP. Después, eso lo podés computar como pago a cuenta”, explicó.

Para Laiún, el cambio no simplifica la tarea del contribuyente, pero sí elimina una etiqueta negativa. “La factura M era una especie de marca, como estar en el Veraz. Ahora al menos se actualizan los parámetros y se formalizan los requisitos”, destacó.

Facturas apócrifas: un riesgo latente

En la entrevista, Laiún también advirtió sobre el problema de las facturas apócrifas, un mecanismo que genera millonarias pérdidas fiscales. “El fisco tiene una base de datos de contribuyentes que emitieron comprobantes truchos. Si vos recibís una factura de alguien que está en esa lista, aunque hayas actuado de buena fe, la AFIP te puede desconocer el crédito fiscal y el gasto en Ganancias”, alertó.

La especialista recomendó un control básico a las empresas: “Siempre que trabajes con un proveedor nuevo, tenés que chequear su CUIT en la web de la AFIP. Si está en la base de facturas apócrifas, no podés aceptar ese comprobante, porque después el costo lo terminás pagando vos”, concluyó.