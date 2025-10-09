Las bolsas europeas alcanzan máximos históricos, pese a la incertidumbre global

En diálogo con Canal E, Ezequiel Vega, analista de Mercados Internacionales, analizó el comportamiento de las principales bolsas europeas y explicó cómo, a pesar de la crisis política en Francia y el conflicto en Gaza, los mercados se mantienen en alza.

Francia bajo presión, pero el CAC 40 se fortalece

“La noticia más importante de la semana es la crisis política que está atravesando Emmanuel Macron en Francia”, afirmó Vega, al referirse a la reciente dimisión del sexto ministro en 24 meses. A pesar de esta inestabilidad, los mercados parecen no resentirse: “El CAC 40 se movió positivamente en todo lo que va de la semana”, precisó.

Según explicó, el único día de caída fue el martes, mientras que lunes y miércoles reflejaron subas. Esto ocurre incluso cuando el Ejecutivo francés “no logra conformar mayoría en el Congreso”, lo que genera un ruido político considerable. Sin embargo, el índice bursátil sigue marcando números récord.

Además, otros mercados europeos siguen la misma tendencia: “Nos encontramos en máximos históricos en también otros índices bursátiles europeos, como el IBEX 35 español, el DAX alemán y el PSI 40 portugués”, detalló el especialista.

El impulso de EE.UU. y las tecnológicas lidera el optimismo global

El comportamiento positivo no es exclusivo de Europa. Vega explicó que las bolsas europeas también “vienen contagiadas del buen desempeño de Estados Unidos”, especialmente del S&P 500 y el Nasdaq, ambos en máximos históricos.

Un factor clave de este crecimiento es el boom tecnológico impulsado por la inteligencia artificial. En ese sentido, el experto remarcó: “Hoy por hoy, NVIDIA básicamente tiene el termómetro del humor de cómo se va a desempeñar el Nasdaq y el S&P”. Su influencia sobre el mercado es tan fuerte que, según Vega, “los inversores siguen apostando por la renta variable”, incluso frente a un dólar débil.

Por otro lado, mencionó que “el yen japonés también se está devaluando”, reflejando una tendencia de incertidumbre también en Asia. En el caso de China, la atención está puesta en los aranceles impuestos por Estados Unidos, cuya repercusión en el crecimiento económico chino aún es incierta.

“Ese es un poco el panorama general europeo, y un poco también de Estados Unidos y Asia”, concluyó el analista, destacando que, al menos por ahora, el optimismo inversor parece superar las turbulencias políticas y geopolíticas.

