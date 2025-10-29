Las heladas sorprenden al agro y aseguran que, “puede tener efecto en los rendimientos de los cultivos”

El meteorólogo, Leonardo De Benedictis, analizó para Canal E el fenómeno climático que sorprendió al país a fines de octubre con heladas fuera de época y lluvias intensas. También explicó cómo estos eventos afectan los cultivos de invierno y las regiones agrícolas más productivas.

“Tuvimos una situación bastante particular, es una irrupción de aire frío muy potente, que fue posterior a esas lluvias abundantes que estuvieron afectando gran parte del país”, señaló Leonardo De Benedictis. Según detalló, las zonas más afectadas fueron “la franja más este, Buenos Aires y el litoral”, donde el ingreso de aire frío provocó “heladas en gran parte de la zona sur del área pampeana, centro y sur de Buenos Aires y parte de La Pampa”.

La variable del clima también afecta en los rendimientos agrícolas

Estas condiciones, explicó, llegaron en un momento crítico: “Son zonas altamente productivas, sobre todo con los cultivos de invierno, hablando de trigo y cebada, que tienen en este momento un periodo crítico que esta variabilidad térmica genera un impacto en los rendimientos”. Si bien aclaró que, “no va a ser un impacto del 100%”, remarcó que, “puede llegar a tener algún efecto en los rendimientos de los cultivos”.

Respecto de la duración del fenómeno, De Benedictis indicó que, “hoy era como el día clave”. Sin embargo, adelantó que, “ya hoy se va a sentir otro tipo de ambiente con la rotación del viento al sector norte”, lo que impulsará “el aumento de temperaturas”.

Heladas fuera de época

Aun así, advirtió que, “habrá que evaluar los daños potenciales que puede llegar a provocar esta helada, que está un poco fuera de época”. En ese sentido, aclaró que, “si hablamos bien del sur bonaerense, suele tener eventos de helada en esta época del año, incluso hasta los primeros días de noviembre”, pero en Córdoba o Santa Fe “el panorama es totalmente distinto”.

El entrevistado también resaltó que la humedad podría mitigar los efectos: “Veníamos muy bien de humedad, y la humedad muchas veces amortigua los efectos que puede llegar a generar la helada, con lo cual, ese es un aliciente que podemos llegar a tener en el impacto del rendimiento final”.

Sobre el exceso hídrico, advirtió que, “la situación ahí es gravísima, pero por el exceso hídrico”. A su vez, recordó que las lluvias “ya vienen de hace prácticamente cinco meses, seis meses” y que la zona más afectada “es esa línea de la ruta cinco, entre Pehuajó, Carlos Casares y 9 de Julio”. En ese corredor, explicó, “tuvieron acumulados muy importantes, incluso hasta Junín tuvo acumulados de alrededor de 120 milímetros”.