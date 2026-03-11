Las oportunidades que ofrece Expoagro para los productores: “Hay una política de créditos muy accesible para todos”

En el marco de Expoagro 2026, el intendente de San Nicolás de los Arroyos, Santiago Passaglia, destacó en Canal E el impacto económico y productivo de la muestra, el potencial del agro argentino y la necesidad de mejorar las condiciones de competitividad para el sector.

Santiago Passaglia destacó la magnitud de la muestra y su impacto directo en la economía local y regional. “La verdad que con mucha expectativa por lo que significa esta exhibición, que es la más grande de Latinoamérica de agronegocios”, afirmó.

Fuerte afluencia de personas en la Expoagro

Asimismo, detalló las dimensiones del evento y su capacidad de convocatoria: “Imagínate que acá en estos cuatro días pasan más de 200.000 personas, tenemos más de 700 expositores, más de 80.000 metros cuadrados de exposición”.

Passaglia también subrayó el efecto multiplicador sobre la economía regional. “Se siente muchísimo en nuestra ciudad el movimiento que genera esta feria”, planteó.

En ese sentido, destacó el impacto en sectores como turismo y servicios: “Está todo lleno la hotelería, casas, quintas particulares que se alquilan, todo lo que tiene que ver con servicios, gastronomía, comercios”. Además, resaltó la generación de empleo vinculada a la organización del evento: “Hay cientos de nicoleños que están trabajando ya hace un mes para montar esta exhibición”.

Expectativa en los productores

Respecto al ánimo de los productores, el entrevistado señaló que el contexto es favorable, en parte por las condiciones crediticias disponibles. “El ánimo es bueno. La verdad que es una feria muy esperada por los productores”, aseguró.

También remarcó el rol del financiamiento en las decisiones de inversión: “Acá hay una política de créditos muy accesible para todos aquellos que tienen que renovar maquinaria o hacer alguna inversión”.