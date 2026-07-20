Las pymes advierten que la recuperación sigue sin consolidarse por la falta de crédito

La industria de la construcción continúa transitando un escenario de recuperación irregular. Si bien los últimos indicadores reflejan una mejora mensual, desde el sector advierten que la actividad todavía no logra consolidar una tendencia positiva y permanece condicionada por la escasez de financiamiento y la cautela de los inversores.

El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras, Gerardo Antonio Fernández, sostuvo que el sector aún atraviesa un proceso de recuperación inestable y consideró que el acceso al crédito será determinante para consolidar un crecimiento sostenido.

La actividad muestra mejoras, pero sin una recuperación sostenida

"Los datos estadísticos del mes pasado dicen que la industria creció un 4%, pero veníamos de dos meses de baja", explicó Gerardo Antonio Fernández.

Sin embargo, aclaró que "sigue estando una especie de serrucho, sube un mes, baja dos, sube dos, baja uno" y remarcó que "en la interanual estamos prácticamente planchados", por lo que consideró que todavía no puede hablarse de una recuperación firme.

El interés por invertir existe, pero las obras no terminan de despegar

El dirigente señaló que el sector privado mantiene expectativas favorables respecto del mercado inmobiliario. "Hay mucha consulta, mucho privado que está pensando en invertir en ladrillos", aseguró, al tiempo que remarcó que "hay movimiento, hay convicción" entre quienes cuentan con capacidad de inversión.

No obstante, advirtió que ese optimismo todavía no se traduce en nuevas obras. "Las consultas están, las decisiones están, pero no termina de verse reflejado ese movimiento", sostuvo. Para Fernández, la inversión inmobiliaria continúa siendo una de las alternativas más atractivas en un contexto de estabilidad cambiaria: "El ladrillo siempre fue el que mejor resultado dio a través del tiempo".

La falta de crédito sigue siendo el principal obstáculo

Respecto del impacto del dólar, Fernández explicó que las subas del tipo de cambio generan un efecto inmediato sobre los costos de construcción. "Cada vez que sube el dólar impacta en forma directa en los precios", afirmó, al señalar que los materiales suelen aumentar al mismo ritmo o incluso por encima de la cotización de la divisa.

El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras también destacó que Argentina mantiene un valor competitivo del metro cuadrado frente a otros países de la región. Sin embargo, advirtió que la confianza sigue siendo determinante para movilizar inversiones. "Todos los mercados y todo lo que es el consumo se mueve por confianza", explicó.

Finalmente, sostuvo que el mayor freno para el crecimiento del sector continúa siendo la ausencia de financiamiento accesible. "Lo que más incide hoy es que seguimos sin acceso a crédito constante y genuino", concluyó, al advertir que esa limitación deja fuera del mercado a miles de familias que buscan acceder a una vivienda o ampliar la que ya poseen.