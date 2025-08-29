Las tendencias en inteligencia artificial y capital humano que marcarán el 2025

En una entrevista con Canal E, el experto en mercado laboral Martín Sandoval destacó que “las compañías se han dado cuenta hace tiempo que a igualdad de inversión económica y tecnología, lo que hace la diferencia realmente es la gente”. Por eso, afirmó que cada vez más organizaciones ponen en agenda temas vinculados al capital humano.

Entre las principales tendencias mencionó la aplicación de inteligencia artificial, la automatización de procesos, la contratación online, los objetivos OKR, la capacitación en upskilling y reskilling, la movilidad interna, el engagement laboral, la igualdad salarial, el uso de big data, people analytics y la digitalización de procesos. “Es un abanico de temas que son importantes y son tendencia en este último trimestre del año”, subrayó.

Habilidades blandas y la importancia de la inteligencia emocional

Sandoval explicó que el rol de los colaboradores exige potenciar y adquirir nuevas competencias. Señaló que a medida que una persona asciende en la pirámide organizacional, “son menos las habilidades técnicas duras y más las habilidades blandas que debe desarrollar”.

Entre ellas mencionó la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la empatía y la capacidad de adaptarse a distintos contextos. “Todas están relacionadas con la llamada inteligencia emocional”, remarcó, destacando que estas cualidades resultan claves en escenarios de alta incertidumbre como los que atraviesa la Argentina.

Cómo responden las empresas argentinas

El especialista diferenció entre grandes compañías y estructuras más pequeñas. Afirmó que las primeras, tanto nacionales como internacionales, “llevan ventaja porque incluyen planes de capacitación y desarrollo”. Sin embargo, agregó que incluso las pymes reconocen la importancia de la motivación como factor determinante para cumplir objetivos.

“Muchas veces aprenden a la fuerza, cuando un colaborador se va de un día para el otro. La pregunta no debería ser por qué se fue, sino qué podemos aprender de esa pérdida”, reflexionó.

Lo que busca la generación Z en el mercado laboral

Otro de los puntos analizados por Sandoval fue el ingreso de la generación Z al mundo del trabajo. “Son los nacidos entre el 2000 y el 2025, hoy tienen entre 25 y 30 años. Trabajan para vivir, a diferencia de las generaciones anteriores que vivían para trabajar”, explicó.

Además, resaltó que se trata de nativos digitales, con competencias tecnológicas únicas. “Se criaron con un celular en la cuna y una notebook a los 2 o 3 años. Hoy tienen unas habilidades digitales difícilmente igualables. Es una mutoadaptación entre las empresas y ellos”, concluyó.