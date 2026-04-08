Laureano Bielsa: “Hay una gran insatisfacción por parte de la sociedad”

La política argentina atraviesa un momento de fuerte cuestionamiento social y transformación estructural. Para Laureano Bielsa, abogado y especialista en finanzas, el problema no radica solo en los dirigentes, sino en una desconexión más profunda entre el sistema político y las nuevas demandas sociales. “Hoy hay una gran insatisfacción por parte de la sociedad para con los resultados que nos están dando los liderazgos políticos”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el contexto actual está marcado por un cambio de época impulsado por la tecnología. “Estamos viviendo un cambio de época muy fuerte”, afirmó, y remarcó que la política aún no logra adaptarse a esa nueva realidad. Según Bielsa, esto se refleja en la baja participación electoral y en el creciente desencanto con la democracia como sistema de respuesta.

Outsiders y renovación del sistema político

Uno de los fenómenos más visibles de este proceso es la irrupción de figuras ajenas a la política tradicional. Lejos de verlo como una amenaza, Bielsa lo interpretó como un signo positivo: “La irrupción de los outsiders es una muestra de que el sistema político argentino está más sano de lo que parece”.

El especialista destacó que en las últimas décadas emergieron liderazgos por fuera del establishment que lograron canalizar demandas sociales insatisfechas. “La ciudadanía los eligió y pudieron llegar a lo más alto del sistema político”, explicó, subrayando que esto evidencia una capacidad de renovación que muchas veces se subestima.

Sin embargo, también advirtió que este fenómeno interpela a los partidos tradicionales, que no logran canalizar esas demandas desde sus propias estructuras. Aun así, valoró que el sistema “está vivo” y tiene margen para adaptarse.

Tecnología, atraso y reformas en debate

Bielsa fue crítico sobre la capacidad del Estado y de la dirigencia para incorporar las transformaciones tecnológicas. “Estamos sin duda atrasados”, señaló, y cuestionó la falta de actualización de los modelos de gestión pública frente a herramientas como la inteligencia artificial o las redes sociales.

En esa línea, planteó que la política sigue operando con lógicas del siglo pasado. “Los manuales de gestión pública están totalmente desactualizados y hay que escribirlos de vuelta”, afirmó, destacando que muchas de esas estructuras se diseñaron antes de la existencia de internet.

Respecto a la reforma laboral, consideró que se trata de un intento insuficiente y desequilibrado. “Fue una reforma absolutamente pro empresarial”, indicó, y agregó que carece de incentivos para los trabajadores y de una visión acorde a los cambios tecnológicos actuales. Para Bielsa, esto podría derivar en cuestionamientos judiciales y limitar su efectividad.

Finalmente, planteó que el futuro de la política dependerá de la capacidad de construir nuevos liderazgos. “El liderazgo con empatía ya no es negociable”, concluyó, junto con la necesidad de tomar decisiones basadas en datos y construir consensos duraderos.