Asunción de León XIV: “El liderazgo papal es una construcción de equilibrio”

El liderazgo del nuevo Papa León XIV no solo representa una transición espiritual, sino también una adaptación estratégica a las exigencias del presente.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el consultor Carlos Sosa, quien comentó que, “después de un periodo de 12 años del Papa Francisco, es fundamental ver cuánto del legado que deja decide continuar”. La elección de León XIV como nuevo pontífice plantea el desafío de mantener una línea ideológica sin perder autenticidad.

Según Sosa, el liderazgo no se impone, se construye: “Francisco se alejó del palacio y se acercó al pueblo”, una impronta que León XIV deberá adaptar a su estilo sin romper con la esencia de su predecesor.

Continuidad estratégica y formación de líderes

Para Sosa, el liderazgo de Francisco dejó algo más que decisiones pastorales: dejó escuela. “Esto también habla bien de Francisco, que está trascendiendo a Francisco”, dice. Que Robert Prevost haya sido nombrado cardenal por él en 2023 no es casual: formaba parte de su círculo de confianza.

“Que alguien de su riñón pueda darle continuidad habla bien, porque formó a otros líderes”, explica. Sin embargo, advierte: “No es lo mismo ser el número 2 que tener la última palabra”. Asumir el rol de máxima autoridad trae consigo presión, soledad y el deber de definir rumbo en tiempos inciertos.

Comunicación con sentido: gestos que dicen mucho

León XIV eligió no ser Francisco II, pero el mensaje fue claro. Desde el saludo en español hasta las menciones al Perú, todo sugiere un guiño al legado anterior y un intento de conectar con América Latina. “Hay una búsqueda en esa comunicación de acercarme a un determinado nicho”, señala Sosa, en referencia al componente estratégico del discurso inicial del Papa.

Ese mensaje, para Sosa, es coherente con un liderazgo que busca hablarle a una sociedad amplia, marcada por cambios culturales y demandas éticas crecientes.

El líder como servidor y puente institucional

El nuevo Papa no lidera solo: lidera en nombre de una institución y en sintonía con el mundo. “Un líder claramente debe responder a quién le sirve”, asegura el consultor. En ese sentido, León XIV está llamado a interpretar el momento histórico y articularlo con la tradición eclesial.

“El objetivo de la respuesta debe estar puesto en la sociedad actual, equilibrando con la visión de la institución”, destaca Sosa, subrayando el rol del Papa como figura de equilibrio en medio de tensiones internas y externas.

Entre resultados y relaciones: el equilibrio como clave

El desafío del liderazgo moderno, según Sosa, se sintetiza en una palabra: balance. “El liderazgo es una construcción de equilibrio entre relaciones y resultados”, plantea. La autenticidad, la flexibilidad y la capacidad de sostener una visión sin perder eficacia son elementos centrales en la tarea de liderar.

“Si no hay resultados, si no cuido determinadas métricas, la gente también te termina soltando la mano”, advierte. Así, la figura del Papa debe responder no solo al dogma, sino también a las expectativas sociales, diplomáticas y culturales del siglo XXI.