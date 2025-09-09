Leonel Buccolo: "La tendencia cambió: es otro mercado completamente distinto"

En diálogo con Canal E, el analista financiero Leonel Buccolo, de Rava Bursátil, aseguró que el derrumbe bursátil reciente “refleja un cambio de matriz en la economía argentina que afecta especialmente al sector bancario”.

Caída histórica y nuevo escenario para el inversor

La reciente caída de los mercados locales sorprendió por su magnitud y velocidad. Para Buccolo, se trata de una de las más duras desde 2019. “Es una caída muy fuerte, de las más importantes de los últimos años”, indicó.

Uno de los principales factores fue la diferencia electoral inesperada en las PASO, que generó un shock en los inversores. “La diferencia con la que pierde el oficialismo fue un golpe que muy pocos esperaban”, explicó.

El impacto fue inmediato: el riesgo país trepó de 901 a 1.108 puntos en un solo día. En ese contexto, Buccolo observó cierto margen para una recuperación parcial. “Podemos visualizar un riesgo país en la zona de 1.000 o 1.100, con leve tendencia bajista”, sostuvo, aunque advirtió que “las acciones son más volátiles y dependerá de cómo llegue el Gobierno a octubre”.

Bancos bajo presión y energía como nuevo líder

Uno de los sectores más golpeados fue el bancario. “Los bancos están atados de pies y manos con las regulaciones”, expresó Buccolo. Mientras Galicia cayó un 33% en el mes, YPF apenas retrocedió un 4,2%, reflejando la reconfiguración de la confianza del mercado.

“Cambió la matriz argentina respecto a los bancos y también cambió el humor de los bancos para con el Gobierno Nacional”, resumió el analista.

Buccolo explicó que el mercado bursátil local está transitando hacia una nueva lógica, donde el peso de los bancos cede y empieza a predominar el sector energético. “Vamos hacia un Merval con ponderación energética. Pampa y YPF van a tomar la mayor ponderación del índice”, adelantó.

La diferencia se refleja en el comportamiento de las acciones: mientras los bancos acumulan pérdidas del 30 al 38%, empresas como Cresud (+29,7%), Irsa (+33,1%), Pampa (+17,3%) y Transportadora de Gas del Sur (+23,9%) lideran el ranking positivo del año.

Finalmente, Buccolo dejó una advertencia para los inversores: “Así como tuvimos dos años y medio de grandes subas, la tendencia cambió: es otro mercado completamente distinto”.

