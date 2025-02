Licitación de deuda: el bono dollar-linked no tuvo éxito porque el mercado no espera una devaluación

En una nueva edición de Canal E, el economista Isaias Marini analizó la reciente licitación de deuda y sus implicancias en el mercado financiero. En su evaluación, destacó la presencia de títulos ajustables por CER y por tipo de cambio, siendo este último un instrumento que no se emitía desde hace tiempo y que el Gobierno utilizó como estrategia para obtener financiamiento barato. “El Gobierno no tiene en mente devaluar, está tratando de anclar expectativas en torno a eso”, afirmó Marini.

Sin embargo, el título ajustable por tipo de cambio no tuvo demanda, lo que según el economista refleja que el mercado no está esperando una devaluación en el corto plazo. "El ministro Caputo mencionó que se estaba ofreciendo una cobertura para aquellos que veían atraso cambiario y que no fue aceptada por el mercado", comentó Marini, señalando que este fue uno de los principales mensajes que dejó la licitación.

Impacto de la inflación y comportamiento del mercado

Respecto a la inflación y su impacto en las tasas de interés, Marini explicó que los últimos datos no fueron tan positivos. Aunque se esperaba una inflación en torno al 2.1%-2.2%, las cifras de la Ciudad de Buenos Aires sugieren que el dato nacional podría ubicarse unas décimas por encima. Además, el aumento en el precio de la carne en febrero influyó en la mayor demanda de deuda ajustable por CER a corto plazo, en detrimento de títulos de tasa fija.

"Este es un movimiento de corto plazo y creo que la desinflación continuará", sostuvo Marini, agregando que el mercado sigue viendo valor en los instrumentos de tasa fija como las Lecaps y las nuevas letras.

Corrección en bonos y riesgo país

Consultado sobre la reciente caída en bonos y acciones y el leve aumento del riesgo país, el economista señaló que la explicación oficial sobre "toma de ganancias" puede ser válida, pero hay otros factores en juego. "El contexto internacional y los anuncios del Presidente sobre la salida del cepo cambiario pudieron haber generado ruido", explicó. Sin embargo, consideró que la caída no implica un cambio de tendencia preocupante, dado que el mercado había experimentado un rally fuerte en el segundo semestre de 2024 y en diciembre.

Reinversión de pagos y confianza en el mercado

Por último, Marini analizó la reinversión de los pagos de bonos en enero y destacó que, a pesar de las caídas en el precio de los bonos en dólares, se observó un flujo fuerte hacia bonos corporativos en dólares. "La confianza en el mercado sigue presente, especialmente en lo que respecta a las obligaciones negociables emitidas por empresas", concluyó.