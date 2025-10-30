Empresarios en alerta: "Están atentos a que haya alguna modificación en el esquema cambiario”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, analizó para Canal E el escenario político y económico que enfrenta el Gobierno tras las elecciones y los desafíos que observa el sector empresario.

Ariel Maciel señaló que, “los CFO de las empresas están tratando de ver si es que el Gobierno anuncia alguna modificación en el esquema cambiario”, y que “la reunión que va a haber hoy con los gobernadores también va a ser seguida muy de cerca”. Según desarrolló, “los empresarios hablan mucho con los gobernadores, porque estará Luis Caputo y ahí le preguntarán, entre otras cosas, cómo va a estar el dólar y cómo van a proyectar las finanzas”.

¿Habrá certezas para concretar nuevos negocios?

Asimismo, mencionó que, “Milei confirmó que viene al país por segunda vez Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano”, lo que interpretó como una señal de articulación entre Argentina y Estados Unidos “que puede dejar alguna certeza para los hombres y mujeres de negocios que tienen que tomar decisiones financieras”.

Sobre el rol de las empresas, Maciel explicó que, “ya llegamos casi al límite de esa situación, porque las empresas portones adentro empiezan a ser más eficientes, tienen capacidad de competencia, pero lo que no tienen son condiciones para poder hacerlo en la misma cancha”.

Con respecto a la relación del Gobierno con el sector privado, aseguró que, “el diálogo es fluido con algunos, casi como sucede a nivel comunicacional”. Y amplió: “El Presidente y sus ministros suelen hablar con ciertos empresarios con los que Javier Milei tiene un micro cotidiano”.

La necesidad de acuerdos

El periodista comentó que, “lo que se viene en adelante son micro acuerdos con gobernadores y con partidos políticos, pero el gran acuerdo solamente lo vamos a poder ver esta tarde cuando hablen de presupuesto, de reforma impositiva y de reforma laboral”.

A su vez, enfatizó que, “no va a haber un cambio fuerte en las políticas del Gobierno”. Sobre la misma línea, dijo que el presidente Javier Milei “va a mostrar hacia afuera mejores condiciones, porque ha demostrado que ese tono no tan confrontativo le resultó”, aunque “no necesariamente en la toma de decisiones”.