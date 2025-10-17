Lucas Carattini: "Si el mensaje no es ese llamado al consenso, vamos a estar en el peor de los mundos"

En diálogo con Canal E, Lucas Carattini, economista y analista de mercado en Buenos Aires Valores (BAPSA), analizó el impacto del respaldo de Estados Unidos y alertó sobre la necesidad urgente de consensos políticos para evitar una nueva crisis de confianza.

La ayuda no alcanza si no hay señales claras desde la política

Ante la pregunta sobre la efectividad de la asistencia financiera internacional, Carattini fue claro: “Sí, obviamente ayuda un montón, pero no te va a bastar si vos seguís en la dinámica de solamente vamos con los violetas y nos manejamos con los propios”. Según el analista, la señal más importante que espera el mercado no es financiera, sino política.

“Lo que vos necesitás en este preciso momento para reencauzar un poco las expectativas es política. ¿Qué quiere decir? Consenso político”, enfatizó. Para Carattini, la clave estará en cómo se recomponga el Congreso tras las elecciones y si el oficialismo logra construir puentes con gobernadores, sindicatos y bloques opositores.

El respaldo de Estados Unidos, explicó, es un paso importante, pero no garantiza estabilidad si no se acompaña con una hoja de ruta clara: “Es condición necesaria, pero claramente no suficiente”.

El mercado observa, pero no reacciona

A pesar del ingreso de fondos y de las garantías de pago de deuda, el mercado mantiene una postura cautelosa. “Está muy buena la ayuda, sirve, está muy bueno tener garantizados los pagos de la deuda del año que viene, pero estamos todos esperando a ver si efectivamente termina sucediendo ese tan esperado consenso”, advirtió Carattini.

El especialista destacó que los inversores y la ciudadanía están atrapados en una dinámica cíclica de incertidumbre, típica de la política argentina: “Se toma como natural que después de una elección el país se extingue o hay un cambio radical”. En ese contexto, el oficialismo debe enviar un mensaje claro el domingo: "Si el mensaje del domingo no es ese llamado al consenso, vamos a estar en el peor de los mundos".

Aún así, ve señales positivas: posibles cambios en el gabinete, apertura al diálogo con sectores del PRO y la inminente reunión de interbloques para revisar el proyecto de presupuesto. “Todo lo que hay que pulir del plan económico, si vos no tenés ese consenso, no te va a servir de absolutamente nada”, concluyó.