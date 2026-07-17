La baja de la natalidad ya es un fenómeno mundial: qué está pasando en Argentina

La baja de la natalidad y el envejecimiento de la población se consolidan como una de las principales transformaciones demográficas del siglo XXI. Para Lucas Luchilo, el fenómeno trasciende las fronteras argentinas y refleja una tendencia mundial. "Lo que es interesante es que es un fenómeno global", afirmó, al señalar que la tasa de fecundidad cayó de manera acelerada en numerosos países.

Luchilo explicó que este cambio está modificando la estructura de las sociedades y plantea nuevos desafíos económicos y sociales. Según señaló, la reducción en la cantidad de nacimientos ya no es un fenómeno exclusivo de los países desarrollados, sino una tendencia que alcanza a distintas regiones del mundo, incluida Argentina.

La caída de la natalidad se acelera en todo el mundo

El especialista explicó que el descenso es mucho más abrupto que en décadas anteriores. "Pensá que para que la población de un país se mantenga, hace falta que cada mujer tenga 2,1 o 2,2 hijos a lo largo de su vida fértil", sostuvo. Sin embargo, advirtió que varios países ya se encuentran muy por debajo de ese nivel y que Argentina ronda actualmente 1,3 hijos por mujer, según estimaciones.

Además, remarcó que el cambio desafía viejas explicaciones. "Antes teníamos la idea de que había una relación directa entre aumento del bienestar; las sociedades más ricas tenían menos hijos. Ahora, el fenómeno de caída de la natalidad afecta a todos los países", aseguró. Incluso mencionó que Estados Unidos presenta una tasa de fecundidad superior a la de México, lo que evidencia que el fenómeno ya no depende exclusivamente del desarrollo económico.

Sobre las causas, Lucas Luchilo evitó explicaciones simplistas. "Es muy difícil dar una explicación sencilla, válida para todos los casos", señaló. Entre los factores que influyen destacó la postergación de la maternidad, una mayor participación femenina en el mercado laboral, cambios en los modelos familiares y las dificultades para acceder a la vivienda, aunque aclaró que estos elementos no explican por sí solos la situación en todos los países.

Migración regional: América Latina endurece los controles migratorios

Consultado sobre las políticas migratorias en América Latina, Lucas Luchilo indicó que la región también atraviesa un proceso de endurecimiento de los controles, aunque menos intenso que en Europa o Estados Unidos. "En general, en todo el mundo hay un endurecimiento de las condiciones de acceso y permanencia en los diferentes países", afirmó.

En ese contexto, recordó que la migración venezolana modificó el panorama regional desde 2015. "Fue una explosión de inmigrantes desde 2015, seguro, hasta 2020", explicó, aunque precisó que actualmente esos flujos son menores y que comenzaron a endurecerse las condiciones de ingreso.

Finalmente, destacó que Argentina nunca fue el principal destino de los migrantes venezolanos. "Los principales destinos, y en general de los sectores de menos recursos, son los más cercanos: Colombia, Ecuador, Perú e incluso Chile", concluyó.