Macri en el Foro ABECEB: “Pensaba que iba a ser la foto de la gobernabilidad, pero es la oposición oficialista”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, conversó con Canal E y se refirió al escenario político argentino desde el Foro ABECEB, organizado por Dante Sica en Puerto Madero. También describió el rol actual de Mauricio Macri, el vínculo entre el oficialismo y la oposición, y la proyección de los liderazgos dentro y fuera del país.

“Estamos en el Faena Art Center, en donde se está llevando a cabo el Foro ABECEB, una consultora que pertenece a quien fue ministro de Producción, Dante Sica, un asesor del Círculo Rojo, muy especialista en términos de comercio exterior, de geopolítica y geoeconomía”, explicó Ariel Maciel.

La presencia de Mauricio Macri en el Foro ABECEB

Asimismo, señaló que, “el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, va a estar hablando ante este foro que convoca a muchos empresarios de distintos sectores, especialmente productivos, y va a estar junto a otros ex presidentes como Felipe Calderón, Eduardo Frei Ruiz y José María Aznar”.

Sobre el espíritu del encuentro, Maciel destacó: “Todos tienen un denominador común, hoy se sienten corridos por la derecha, ya que fueron desplazados por la ultraderecha, que en definitiva termina ganando las agendas”.

El nuevo rol de Mauricio Macri en el esquema político

A su vez, analizó el lugar que ocupa Mauricio Macri dentro del nuevo esquema político. “Mauricio Macri pensaba que este foro, organizado por uno de sus laderos fieles, iba a ser la foto de la gobernabilidad. Pero lo que se encontró, después del 40% que obtuvo La Libertad Avanza en las elecciones, es la foto de la oposición oficialista”, afirmó.

“El entorno filomacrista termina acompañando al Gobierno. Estamos hablando de los gobernadores, de los legisladores que puedan ejercer hasta el 10 de diciembre y de aquellos que estén más vinculados con el Presidente”, añadió el periodista.

Luego, manifestó que, “el gobierno de Milei es un gobierno transicional. Cuando se establezca una suerte de normalidad en el entorno económico, tiene que venir después una normalidad en lo institucional. Y no lo ven ahí a la familia Milei”.