Magnano: “La baja de retenciones es el comienzo de un camino hacia el cero”

En diálogo con Canal E, Lucas Magnano, presidente de Coninagro, afirmó que los anuncios realizados por el presidente Javier Milei son “una clara señal” para el campo y marcan el inicio de un camino hacia la eliminación total de las retenciones.

Una señal concreta al campo

“Me parece muy importante esta respuesta que tuvo el presidente para con el campo”, expresó el entrevistado, al referirse al anuncio de baja de retenciones hecho por Javier Milei durante la Exposición Rural. Para el titular de Coninagro, esta medida no fue improvisada: “Intercambiamos la reunión que mantuvimos desde la Mesa de Enlace y los anuncios fueron parte de lo que conversamos”, destacó, resaltando el nivel de diálogo entre el gobierno y el sector agropecuario.

“La relación siempre fue buena, esto no cambia nada”, remarcó, aunque admitió que los anuncios ayudaron a desactivar tensiones recientes. A su entender, más que un cambio en el vínculo, se trata de un gesto concreto que “viene a paliar una situación compleja”.

En ese sentido, describió el difícil contexto que atraviesan muchas economías regionales: “Estamos hablando, por ejemplo, en soja, de aproximadamente unos 82 dólares; había muchas zonas que estaban a pérdida”, explicó. Y añadió: “Esto ayuda a recomponer, porque cerca del 70% de la actividad venía con números rojos”.

Un camino hacia retenciones cero

Consultado sobre si esta medida alcanza a resolver los reclamos del campo, Magnano fue prudente: “Lo que esperamos desde el campo son retenciones cero, pero no podemos ser demagogos y enojarnos porque no tengamos cero hoy”, admitió. Reconoció que la situación económica del país no permite aplicar esa medida de forma inmediata, pero subrayó: “Recibimos con muy buenos ánimos esta baja de retenciones”.

Con un tono optimista, adelantó que “no tengo dudas de que este es el comienzo de un camino que seguramente en no mucho tiempo llegará a cero”. Considera que este enfoque demuestra un cambio de paradigma respecto al rol del campo en la economía argentina.

Cuando fue consultado sobre si el actual gobierno es el que más ha respaldado al agro en las últimas gestiones, Magnano respondió con mesura: “Yo lo vería como un presidente normal para un país como la Argentina, donde el campo tiene la importancia que tiene”, sostuvo. Y concluyó: “Estamos entrando en un marco de normalidad, en el que el presidente de la Nación se reúne con uno de los sectores productivos. Eso hay que valorarlo”.