Roberto Cachanosky advirtió que, “la economía se está estancando de nuevo”

El economista, Roberto Cachanosky, en comunicación con Canal E, analizó el escenario cambiario, las presiones inflacionarias, la política de tasas y la relación con el Fondo Monetario Internacional.

Sobre el impacto de la baja permanente de retenciones, Roberto Cachanosky comentó que no generará grandes cambios: “Ya estaban trabajando con las retenciones al 26%, así que ahora continuarían con lo mismo, no me cambia mucho”. Y explicó que, “el grueso lo liquidaste, dólares que tendrían que estar entrando ahora, ya entraron”, lo cual anticipa una menor oferta de divisas.

Estancamiento en la economía real

Con respecto a la economía real, observó: “La economía se está estancando de nuevo, de acuerdo al EMAE, el Índice de Producción Industrial te está dando un estancamiento claro”. Luego, manifestó que ese freno también moderaría la demanda de importaciones industriales: “Si vos tenés la industria estancada, no te va a aumentar el grueso de las importaciones que son básicamente insumos”.

Por otro lado, Cachanosky pronosticó un deslizamiento cambiario hacia el techo de la banda oficial: “Mi impresión es que se va a acercar más hacia la banda superior que hacia la banda inferior”. Aunque el Gobierno mantiene el régimen de bandas, advirtió: “¿Van a seguir las bandas después de las elecciones? Es algo que al Fondo no le gusta tanto”.

Las exigencias del FMI y su impacto en la política cambiaria

La presión del FMI también condiciona la política cambiaria: “El Fondo le dijo, ‘yo te desembolso, pero empezás a comprar dólares’, eso va a ser una demanda adicional en el mercado”.

Además, el economista cuestionó la idea de que el cepo fue eliminado: “Se ha vendido que se sacó el cepo y el cepo sigue existiendo. No existe para las personas físicas, pero para las personas jurídicas, las empresas, el cepo está todavía”.

Respecto a la licitación del Tesoro y los vencimientos por 12 billones de pesos, expresó: “Ya de hecho lo están teniendo, tienen una tasa para los créditos personales y demás, que son un disparate”. Aludiendo a Luis Caputo, dijo: “De acuerdo a Caputo, la tasa no la ponen ellos, sino que la pone el mercado. El mercado dice ‘yo quiero tal tasa’”.