Maní récord en exportaciones: “El crecimiento es muy grande porque venimos de una comparación muy baja”

El presidente de la Cámara Argentina del Maní, Diego Bracco, pasó por Canal E y se refirió al crecimiento récord del sector, el potencial de exportaciones y el desafío de aumentar el consumo interno.

El maní argentino atraviesa un momento histórico. Con un 34% de aumento promedio en el volumen exportado y un 16% más en el valor, la producción nacional alcanzó niveles récord. “Salió información de los volúmenes de exportación de Argentina. Hay las salvedades que nos están haciendo una comparación con un fin de cosecha del 2023, donde los volúmenes de exportación eran menores por la sequía, contra un comienzo de cosecha de esta 2024 y continuidad de 2025, que han sido cosechas con buen rinde”, explicó Diego Bracco.

En qué datos se basa la comparación

Asimismo, aclaró que los porcentajes deben tomarse con cautela. “Venimos de comparar números con una base muy baja que fue la posterior sequía del 2023”, dijo, aunque celebró la recuperación: “Es para celebrar porque tenemos más maní. Fue el 2023 muy complicado con la sequía. La realidad es que por ahí los porcentajes son muy grandes porque venimos de una comparación muy baja”.

El crecimiento también se explica por una fuerte expansión de la superficie cultivada. “Argentina tiene un promedio de unos 400, 380 mil hectáreas y el año pasado hicimos 500 mil hectáreas. Ese fue un récord en hectáreas sembradas por varios factores”, detalló Bracco.

La verdadera definición del maní en el mercado

Entre esas causas, mencionó “la condición de la chicharrita y los malos precios en la soja al momento de la decisión de siembra y un buen precio en maní”. Según desarrolló, “nuestro producto no es un commodity, es un alimento y las ofertas y demandas ante la escasez del maní argentino que hubo en 2023 hicieron que los precios se levantaran”.

Actualmente, el sector se prepara para un ajuste de superficie. “Estamos ya sembrando la cosecha 2026 y ya vemos una tendencia de la disminución de área para llegar a un área estimada en unos 380, 390 mil hectáreas que te diría que está dentro del promedio de producción de Argentina en los últimos cinco años”, afirmó el entrevistado.

Sobre la geografía productiva, señaló: “Córdoba tiene hoy una representatividad de un 70% en el área sembrada con un incremento en las áreas cercanas de La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis”. Además, destacó que, “Córdoba sí representa ya un 90 o 95% de la industrialización porque las plantas procesadoras, acopiadoras y exportadoras están situadas en Córdoba”.