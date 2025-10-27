Marcelo Rodríguez: “Antes de hablar de reforma tributaria, el Estado debe tener claro hacia dónde quiere ir”

En conversación con Canal E, el tributarista Marcelo Rodríguez analizó el proyecto de reforma tributaria que impulsa el gobierno nacional y sostuvo que cualquier cambio impositivo debe responder a una estrategia económica definida.

“El Estado tiene que tener claro qué camino quiere seguir”

Para Rodríguez, el principal desafío de la reforma tributaria es la falta de una dirección clara. “Para encarar una reforma tributaria, el Estado tiene que tener en claro qué camino quiere seguir adelante, cuál es el objetivo”, subrayó.

El especialista recordó que el Congreso será el órgano decisor final y advirtió que “es aventurado definir un curso de acción hoy porque todavía no hay un proyecto concreto”.

El tributarista consideró que una eventual baja de impuestos a los asalariados y jubilados dependerá de la orientación que adopte la política económica. “Me gustaría que se reduzca la carga fiscal de los asalariados y los profesionales, pero eso depende de la impronta que el gobierno quiera dar”, explicó.

Asimismo, advirtió que “si el objetivo es favorecer el consumo, bajar impuestos puede tener un impacto inflacionario”, por lo que el equilibrio fiscal será clave.

Rodríguez recordó antecedentes recientes: “Durante el gobierno anterior se redujo el impuesto a las ganancias para los asalariados, y este gobierno revirtió esa decisión”. También mencionó que “el RIGI es un ejemplo de cómo se busca atraer inversiones reduciendo la carga fiscal empresarial”.

El especialista destacó, además, el rol de las provincias en la negociación: “Ganancias es un impuesto coparticipable y los gobernadores van a querer recursos a partir del próximo lunes”, señaló, remarcando que el debate impositivo también será político.

“Hoy ser contador en Argentina es una misión imposible”

Rodríguez fue categórico sobre la complejidad del sistema fiscal argentino: “Hoy en Argentina ser contador público es una misión imposible por la diversidad de impuestos que tenemos que liquidar”.

Explicó que existe una voluntad oficial de simplificar la liquidación impositiva, aunque hasta ahora “no hay nada que reduzca la carga fiscal”.

Según el especialista, las reformas recientes apuntan a la simplificación administrativa: “Hubo una modificación en la liquidación del IVA y del impuesto a las ganancias vía decreto, pero no se trata de una reducción impositiva real”.

Rodríguez propuso revisar las deducciones vigentes para reactivar sectores productivos: “Un profesional sólo puede deducir 20.000 pesos anuales por el mantenimiento de su auto o por intereses hipotecarios; si se actualizara ese monto, podría impulsarse la construcción y el consumo”.

El tributarista insistió en que toda reforma debe tener una dirección clara: “Si vas a Mar del Plata agarrás Ruta 2; si vas a Luján, otra ruta diferente. En materia tributaria, primero hay que saber adónde se quiere ir”.

También diferenció los tributos eficientes de los que perjudican la economía: “El impuesto al cheque y las retenciones son malos impuestos; en cambio, ganancias y patrimoniales, bien dosificados, son inteligentes porque alcanzan la capacidad contributiva”.

Finalmente, Rodríguez recordó que el Presupuesto 2026 será clave para definir la política fiscal: “Habrá que ver cómo se negocia en el Congreso, porque el Ejecutivo sólo propone; quienes deciden son los legisladores”.

