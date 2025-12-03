Marcelo Rodríguez: “Hubo una baja muy sensible en valores reales de la recaudación”

En diálogo con Canal E, Marcelo Rodríguez, tributarista, explicó cuáles serán los proyectos clave que impulsará el Gobierno desde diciembre y qué dilemas fiscales enfrenta en su plan de reformas.

Reformas en simultáneo y un Congreso decisivo

Rodríguez confirmó que el Gobierno prevé impulsar, desde el 11 de diciembre, una batería de proyectos que marcarán el nuevo rumbo económico. Según detalló, el primer paquete incluirá el Presupuesto 2026, la reforma laboral y aspectos puntuales de la reforma tributaria. Allí se incorporará una revisión del impuesto a las ganancias para aliviar su impacto en los asalariados, permitiendo nuevas deducciones vinculadas al consumo.

Rodríguez explicó que también ingresará al debate parlamentario el régimen de reparación histórica del ahorro, una iniciativa que busca que los dólares guardados por los argentinos se incorporen al sistema productivo. El tributarista destacó que esa medida es clave para dinamizar la economía, aunque reconoció que persiste un interrogante central: “Cómo hará esta administración para bajar impuestos con la demanda muy férrea de los gobernadores que necesitan recursos”.

El especialista enfatizó que la recaudación se redujo de forma sensible en noviembre, producto de la caída de la actividad, el descenso de las exportaciones y el impacto de tributos como el impuesto PAIS. Según afirmó, “ha habido una baja muy sensible en valores reales de la recaudación”, lo que pone en tensión las metas fiscales del Gobierno.

Qué orientación debe tener la reforma tributaria

Al ser consultado sobre cuánto más puede bajar impuestos el Gobierno sin comprometer las cuentas públicas, Rodríguez utilizó una metáfora para ilustrar la situación: “Si yo te digo que tengo que hacer un viaje, vos me vas a preguntar a dónde voy; lo mismo pasa con la reforma tributaria: primero hay que definir el destino”.

Recordó que la reforma impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en 2017 tenía un objetivo claro: reducir la carga fiscal sobre las empresas y aumentar la presión sobre las personas físicas, además de aliviar impuestos provinciales y municipales. Las administraciones posteriores, en cambio, profundizaron la presión estatal porque entendían que el Estado era el motor de la economía.

El tributarista señaló que hoy subsisten propuestas opositoras para crear nuevos tributos, desde gravámenes sobre los retiros bancarios hasta impuestos ambientales extremos. A su vez, celebró la intención oficial de simplificar trámites y disminuir exigencias burocráticas que desalientan el cumplimiento voluntario. Señaló que uno de los proyectos en análisis apunta a que “ya no será necesario justificar el monto consumido ni el patrimonio al cierre cuando se presenta la declaración jurada de Ganancias”, lo cual podría incentivar el consumo y movilizar fondos hoy inmovilizados.

Rodríguez remarcó que los argentinos han comprado más de 35.000 millones de dólares desde la instauración del cepo, recursos que podrían tener un fuerte efecto reactivador si ingresaran al circuito formal. En ese marco, valoró que se busque reducir exigencias para quienes quieran sincerar ahorros en dólares: “Si eso se introduce al sistema productivo, puede ser reactivante”.

