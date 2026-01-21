Marcos Pereda: “Argentina necesita consolidar su rumbo, haciendo que la economía y la macro se encaminen”

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, analizó en Canal E el discurso de Javier Milei en Davos, el impacto del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la competitividad del agro, las retenciones y los desafíos estructurales de la economía argentina.

“El Foro de Davos es un arranque del año que marca un poco el rumbo de las cuestiones que están en danza a nivel global”, afirmó Marcos Pereda, y agregó que los recientes conflictos internacionales “están marcando una polarización que nadie quiere realmente enfrentar, y que suena realmente muy disruptivo para todo el ámbito económico mundial”.

El verdadero enfoque que debe tener Argentina

En ese contexto, señaló que Argentina debería evitar profundizar tensiones externas y enfocarse en su propia reconstrucción económica. “La expresión de deseo sería que nos enfoquemos realmente en desarrollarnos y que Argentina realmente salga de su situación de tanta fragilidad”, indicó. Asimismo, remarcó: “Argentina necesita consolidar su rumbo, empezar a fortalecerse como país, como sociedad, haciendo que la economía y la macro, de una vez por todas, se encamine”.

Pereda calificó como positiva la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, especialmente para el sector agropecuario. “Para el agro esto es muy importante, porque, sinceramente, nos consolida principalmente en todo lo que es la apertura y la bajada de aranceles para las carnes”, explicó, con especial énfasis en la cuota Hilton y en nuevas cuotas que beneficiarán a los países del bloque.

Cómo repercute el acuerdo Mercosur - UE a las economías regionales

También destacó el impacto para las economías regionales: “Principalmente también para las economías regionales, para el arroz, para la miel, para los limpios, y lo que se llama economía de denominación de origen”. En ese sentido, subrayó que el acceso a un mercado europeo de “450 millones de personas de alto valor agregado y de alta, como se dice, capacidad de pago, va a ser muy atractivo para nuestro sector”.

Más allá del agro, consideró que el acuerdo representa una definición estratégica de largo plazo. “Esto significa, además, una política de Estado en términos de salir del aislamiento y, efectivamente, abrirnos al mundo”, afirmó el entrevistado.

A su vez, advirtió que Argentina enfrenta desafíos estructurales que deben resolverse para aprovechar la apertura comercial. “Argentina tiene desafíos grandes, sobre todo en todo lo que es el área de infraestructura logística, el acceso a los puertos, los caminos y los ferrocarriles”, enumeró.