La diputada nacional y candidata por Provincias Unidas, Margarita Stolbizer, analizó para Canal E la situación del sector agropecuario tras las inundaciones en el centro bonaerense, criticó la falta de obras y advirtió sobre la polarización política en Argentina.

Desde la ruta 7, camino a Junín, Margarita Stolbizer describió dos realidades opuestas: “La enorme capacidad productiva que tiene nuestra tierra, lo que la tierra puede producir y realmente es de una riqueza enorme, y al mismo tiempo las dificultades que tenemos”. Según señaló, no se trata solo de un fenómeno climático: “Eso refleja también muchas veces la inacción del Estado de muchísimo tiempo, ni que hablar del problema de la cuenca del Salado, que lleva 40 años de deuda y de muchos gobiernos”.

Complicaciones en los caminos rurales

También mencionó la crisis vial: “El problema ahí es la ruta 3, una ruta que se ha vuelto casi intransitable, y eso tiene que ver con cómo obtura nuestras capacidades productivas, pero también el riesgo de los accidentes viales, que se sigue multiplicando”. Luego, manifestó que Buenos Aires es “una provincia muy grande, muy rica, con recursos extraordinarios, pero al mismo tiempo planchada por la falta de gestión y de obras”.

“La falta de diálogo es también la consecuencia, porque al no haber acuerdos es imposible avanzar”, afirmó Stolbizer. Además, denunció la política fiscal del Gobierno: “Ni que hablar de lo que ha significado la burla absoluta de la decisión del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones. Primero era por 20 días, y nosotros denunciamos eso como un acto electoralista, y después terminaron cancelando, anulando esa misma decisión a las 48 horas”.

“Nosotros queremos poner como eje de nuestra agenda política el cambio de la matriz productiva”, enfatizó. “Es imposible pensar que con los recursos naturales y la biodiversidad que la Argentina tiene, nosotros no podamos volcar esos privilegios que tenemos en mejores condiciones de vida para la gente”, describió.

Críticas a la reunión entre Javier Milei y Donald Trump

Al analizar la reunión entre Javier Milei y Donald Trump, la diputada comentó: “El encuentro con Trump aceptando casi una condición de humillación, Trump ni siquiera lo sentó a Milei en condición de par, prácticamente lo puso ahí en la tribuna a escucharlo y aplaudirlo”. Y añadió: “El mejor ministro de Economía del mundo ha fracasado estrepitosamente porque tienen que seguir pidiendo plata”.

A su vez, apuntó contra Mauricio Macri: “Macri y el PRO han quedado absolutamente desdibujados, esto ya les venía ocurriendo desde que salieron corriendo en octubre del 23 a acompañar a Milei”. En cuanto a la polarización, advirtió: “El kirchnerismo y Milei son modelos autoritarios, por supuesto, con corrupción en el medio, son demasiado parecidos, y nosotros estamos en la vereda de enfrente”.