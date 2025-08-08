Margarita Stolbizer: “No se puede recortar salud para pagar dólar futuro”

Margarita Stolbizer, diputada nacional, dialogó en Canal E sobre el rechazo de decretos del Poder Ejecutivo y las leyes aprobadas en Diputados. Stolbizer explicó que “la Constitución impide que el Ejecutivo ejerza funciones legislativas” y que el Congreso puede recuperar facultades delegadas. Sostuvo que la prioridad debe ser “asignar recursos a hospitales y universidades antes que al pago de intereses”. Mencionó el caso del Hospital Garrahan, al que definió como “un modelo en la región que no puede desfinanciarse”.

La diputada advirtió que el Gobierno no actualizó partidas presupuestarias esenciales desde hace dos años. Recordó que “gobernar es fijar prioridades y no se puede recortar salud para pagar dólar futuro”. Señaló que el Congreso debe asignar recursos a través del presupuesto y que la división de poderes es clave para la democracia y para atraer inversiones.

Rechazo a la reestructuración de organismos

Stolbizer cuestionó el decreto que recorta organismos como el INTA, el INTI y el INPI. Comentó que “son instituciones con trayectoria, reconocimiento internacional y apoyo clave a pymes y productores”. Recordó que hasta el sector agropecuario pidió por la preservación del INTA. Afirmó que “nadie nos convenció, estamos absolutamente convencidos de que es una mala medida” y que la motosierra de Sturzenegger “no tiene racionalidad”.

Sobre el futuro en el Senado, Stolbizer indicó que la situación más difícil ya pasó en Diputados, donde las votaciones fueron “con mayorías abrumadoras, de 150 contra 60 o 70”. Incluso aliados del Gobierno no acompañaron. Destacó que “respetar las leyes es condición para el crecimiento y el desarrollo” y que los inversores observan la independencia judicial y el respeto institucional.

El caso “Libre” y la Comisión Investigadora

La legisladora se refirió al escándalo por la criptomoneda Libre y a las declaraciones de Diana Mondino. Opinó que “es más un acto de corrupción que de estupidez” y reclamó que la Justicia argentina actúa con lentitud, garantizando la impunidad. Explicó que la Comisión Investigadora no pudo funcionar por falta de presidente, pero que se aprobó un proyecto para destrabarla. Criticó la ausencia de ministros citados y calificó de “vergonzoso” al ministro de Justicia.

Stolbizer aseguró que “detrás de la promoción de esa criptomoneda hay un negocio espurio que no puede hacer el presidente de la Nación”. Planteó que hay que preservar el largo plazo y que no se puede “usar la motosierra indiscriminadamente”.

Mensaje político al Gobierno

Stolbizer concluyó que las mayorías legislativas enviaron un mensaje claro: “tienen un límite”. Señaló que el presidente no acepta que vive en una democracia con división de poderes y que “un país competitivo también es uno que invierte en educación y respeta sus instituciones”. Recordó que Argentina busca ingresar a la OCDE y que para lograrlo debe cumplir estándares de transparencia y funcionamiento institucional.