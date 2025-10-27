Mariana Mei: “Este resultado permite negociar con los mandatarios provinciales y volver a ser escuchado”

En diálogo con Canal E, la periodista parlamentaria, Mariana Mei, analizó el impacto de los recientes resultados electorales en el Congreso y explicó cómo el oficialismo podría reposicionarse de cara al recambio legislativo.

Un Congreso sorprendido y en reconfiguración

La analista política afirmó que “todavía nadie sale de la sorpresa, no solamente los periodistas, los políticos también”, en relación con los resultados electorales en varias provincias. Explicó que el escenario cambió radicalmente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y que “ahora con todo este resultado cambia por supuesto el tablero”.

Según Mei, las comisiones de Diputados mantienen su ritmo de trabajo habitual, aunque los resultados electorales obligan a redefinir estrategias. “El Senado tenía pendiente aprobar la reglamentación de los DNU, y todo parecía que iba a darse, pero este nuevo panorama puede modificar los acuerdos previos”, subrayó.

La periodista destacó que el oficialismo busca aprovechar el envión electoral para negociar con gobernadores y bloques provinciales. En ese sentido, sostuvo que “este resultado le permite negociar con los mandatarios provinciales y con bloques que parecían que no iban a ser más dialoguistas, pero posiblemente se unan nuevamente al oficialismo”.

Negociaciones, reformas y nueva correlación de fuerzas

Mei adelantó que el oficialismo insistirá con una nueva versión de la Ley Bases, y que además planea impulsar una reforma tributaria y laboral, aunque aclaró que esos proyectos se debatirán recién el año próximo. No obstante, consideró que el nuevo contexto le da margen político al Gobierno: “Le da margen para seguir discutiendo, empezar una discusión y ser escuchado, cosa que hace una semana atrás parecía imposible”.

Consultada sobre si el Congreso quedará “rengo” hasta el recambio de diciembre, Mei sostuvo que la oposición venía imponiendo la agenda, pero ese equilibrio podría modificarse: “Todo lo que se trataba era parte de la agenda de la oposición, pero ahora el oficialismo puede recuperar protagonismo”.

A su juicio, la fragmentación de los bloques opositores dificultará una estrategia coordinada antes del cierre del año legislativo. “Diciembre no va a poder la oposición volver a conformarse”, señaló, anticipando un cambio de clima político en el Parlamento.

Respecto al Senado, Mei remarcó el fortalecimiento del oficialismo tras las elecciones: “En el Senado va a tener 20 bancas, algo impensado hasta la semana pasada”, y explicó que con alianzas provinciales podría alcanzar el tercio necesario para garantizar estabilidad legislativa.

“Si no logra quórum, al menos puede tener ese tercio tan famoso que hace que lo que quiera el Gobierno sea firme y no sea rechazado como vimos en los últimos meses”, analizó.

Mei concluyó que los próximos meses estarán marcados por una reconfiguración política tanto en el Congreso como en las provincias, donde el oficialismo buscará consolidar su nueva posición negociadora y recuperar la iniciativa legislativa.

