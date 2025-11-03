Mariana Mei: “Si hay quórum, veremos que a Milei no le fue bien con los gobernadores”

En diálogo con Canal E, la periodista parlamentaria Mariana Mei detalló el panorama legislativo de las próximas semanas y advirtió que el Gobierno podría postergar la aprobación del Presupuesto 2026 hasta las sesiones extraordinarias.

El Congreso se reacomoda tras los cambios de gabinete

Según Mei, “el foco de esta semana está en los efectos de los cambios del gabinete, especialmente la llegada de Santilli al Ministerio del Interior y de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete”, movimientos que ya tienen impacto en el Congreso.

La periodista explicó que la oposición “podría lograr dictamen del Presupuesto 2026 con varias modificaciones”, aunque aclaró que el oficialismo analiza estrategias para demorar su tratamiento:

“Lo que se está hablando es que quizás lo lleven o que no lo traten, que dejen sin quórum y esperen a sesiones extraordinarias, cuando la nueva conformación del Congreso sea más propicia al Gobierno”, puntualizó.

Mei destacó que, hasta ahora, el Ejecutivo mantuvo escasa presencia en el Parlamento. “Guillermo Francos era un interlocutor más cercano, veremos qué pasa con Manuel Adorni”, señaló. Sin embargo, reconoció que “en las últimas semanas sí se vio a funcionarios del área económica participando en reuniones de comisión”, lo que podría interpretarse como una señal de mayor interés por aprobar el presupuesto.

“Si hay quórum, veremos que a Milei no le fue bien con los gobernadores”

Consultada sobre si el Gobierno efectivamente busca tener un nuevo presupuesto antes de fin de año, Mei fue clara: “Hace unas semanas hubiera dicho que no, pero ahora sí, si le aprueban el texto original que enviaron, lo quieren”.

La periodista sostuvo que el resultado electoral reciente modificó la estrategia oficial: “Con este resultado sorpresivo del domingo, el Gobierno puede querer el presupuesto porque consolida su hoja de ruta económica”.

Sin embargo, aclaró que el apoyo de los mandatarios provinciales será clave: “Nos vamos a dar cuenta de qué tan fructífera fue la reunión de Milei con los gobernadores: si no hay quórum, es porque les pidió esperar; si hay quórum, es porque no le fue tan bien”, analizó.

Mei anticipó que las reformas estructurales —laboral, tributaria y Ley Bases 2— “serán tratadas más adelante, cuando el oficialismo busque mayor control político”.

La oposición, descolocada tras la elección

Respecto del clima político en el Congreso, Mei describió un escenario de reacomodamiento: “Fue tan contundente el triunfo que la oposición quedó descolocada”, afirmó.

La periodista agregó que “de febrero hasta ahora, la agenda la marcaba la oposición, pero eso cambió desde el domingo pasado”.

A su juicio, el Gobierno “va a tratar de dilatar las discusiones y dejar sin quórum en los próximos días”, lo que podría generar tensiones en el Parlamento.

Finalmente, sintetizó: “La oposición está silenciosa, reacomodándose después de la derrota, y no se sabe cuánto tiempo puede llevar ese proceso”.

