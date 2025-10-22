Mariano Gorodisch: “Hay una sobre dolarización terrible”

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, habló con Canal E y analizó la tensión en el mercado cambiario argentino en la antesala de las elecciones y advirtió que la sobrecompra de dólares podría revertirse si el Gobierno logra un piso de votos.

Mariano Gorodisch explicó que en las mesas financieras “lo que están hablando hoy es que si el Gobierno llega a tener al menos un 30%, o sea, no llega a perder, llega ahí al 30”. Según desarrolló, “el peor escenario sería que no siga al 30%, pero si siga ahí al 30% lo que ven es que el lunes muchos van a tener que salir a vender los dólares que hoy tienen”.

Extensa demanda de dólares en el mercado

“Hay una sobre dolarización terrible”, sostuvo, y agregó que, “lo que predice el mercado es que el Gobierno pierde y no llega al 30%. Por eso, si llega ahí al 30%, aunque sea el 30, no decimos ya el 33 siquiera, si llega al 30% de los votos, vas a tener muy probablemente el lunes que te empiece de a poquito a ir aflojando el dólar”.

Gorodisch señaló que, “muchos que están esperando al lunes, tenés muchas empresas, muchas pymes, muchos individuos esperando al lunes para vender sus dólares”.

Sobre el impacto de los vencimientos financieros, explicó que hay un fuerte incentivo oficial para mantener estable el tipo de cambio en los próximos días. “Tenés otro factor y es que te vencen ahí a fin de mes 5.000 millones de dólares de contratos entre Dólar Linked y Dólar Futuro. Por lo tanto, al Gobierno en todo caso le va a convenir postergar cualquier tipo de devaluación para el lunes siguiente, para el lunes 3 de noviembre, para no tener una pérdida importante ahí en el tipo de cambio”, precisó.

Nula oferta de pesos

Además, el entrevistado describió el panorama actual del mercado: “No hay pesos, no hay pesos en la plaza. Hoy la plaza está totalmente seca de pesos. Y la apuesta es que el lunes van a empezar a aparecer esos pesos porque tenés que pagar, tenés que pagar. Y las tasas, si no pagás, son muy caras. Si no pagás la tarjeta, si no pagás el crédito”.

En este sentido, agregó que el ciclo estacional influye en el comportamiento del tipo de cambio: “A partir del lunes 27 empieza a fin de mes. Entonces toda la semana siguiente, por lo general estacionalmente, que es entre los últimos días del mes, este principio, luego el siguiente, tenés una baja en los tipos de cambio”.