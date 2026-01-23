El diputado nacional del PRO por La Pampa, Martín Ardohaín, analizó para Canal E la agenda política, comercial y legislativa que se abre en febrero con las sesiones extraordinarias del Congreso.

Sobre el acuerdo Mercosur–UE, Martín Ardohaín remarcó su alcance estratégico y celebró el paso dado tras décadas de negociación: “Más allá de estos 25 años de trabajo, el acuerdo es mucho más amplio que en un principio, que era nada más que eliminar aranceles, otorgar previsibilidad, hoy estamos hablando de medidas sanitarias, fitosanitarias, de defender la propiedad intelectual, bueno es un acuerdo muy amplio, que va a beneficiar mucho a las dos regiones”.

El rol del Congreso en base a la aprobación del acuerdo con la Unión Europea

Con respecto a la decisión del Parlamento Europeo de judicializar el acuerdo, reconoció: “En lo personal me cae de sorpresa, pero en el acuerdo hubo países como Francia, Italia que dudaron mucho, no era por unanimidad de los 27 países involucrados”. Sin embargo, enfatizó que el proceso no se detiene: “El acuerdo está firmado y nosotros lo que tenemos que hacer como país, como Argentina, es ratificar el acuerdo y seguir avanzando”.

En relación con la estrategia argentina, Ardohaín sostuvo que el país busca avanzar con rapidez en la ratificación parlamentaria: “Argentina quiere ser el primero”. Aunque advirtió que, “Brasil está tan preparado como nosotros”. Aún así, destacó que, “todo el Mercosur entendió la importancia del acuerdo, la importancia de la ratificación lo más ágil posible”. Y dejó una definición política: “Nadie se puede oponer a un acuerdo con la Unión Europea”.

El Gobierno muestra lo necesario para aprobar el acuerdo

Al referirse al clima en el Congreso, criticó a los sectores de la oposición: “No me sorprendería del kirchnerismo porque se opuso el año pasado a todo, no buscando el beneficio de la gente o de la producción, sino cortarle las piernas a un Gobierno”. En contraste, aseguró que, “el Gobierno hoy tiene, con los aliados, el número necesario para ratificar el acuerdo”.

Otro de los ejes centrales fue la reforma laboral, que también formará parte del temario legislativo. En este contexto, el entrevistado comentó: “No puede haber un argentino o un legislador que no esté de acuerdo con una reforma laboral o una reforma impositiva”.

Sobre la misma línea, argumentó que el actual esquema es inviable: “Con la carga impositiva, con la burocracia impositiva que tenemos, o con un 50% de trabajadores en negro, ni la CGT, ni ninguna organización puede estar en contra de una reforma laboral”.