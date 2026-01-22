Martín Burgos: “La macro está bien, pero eso no se nota en la micro”

La interrupción de una racha positiva de 14 meses en el índice de actividad económica volvió a encender señales de alerta. Para el economista Martín Burgos, el dato negativo no es un accidente aislado sino la consecuencia de un proceso que viene gestándose desde mediados de 2024. “Si uno agarra lo que pasó en el PIB, en el 24 hubo una caída, en el 2025 hubo una subida, pero eso esconde muchas cosas”, señaló a Canal E, y aclaró que el crecimiento comenzó a estancarse progresivamente tras un breve rebote.

Según explicó, desde junio y julio del año pasado comenzaron a aparecer síntomas claros de ralentización: “Muy poca creación de empleo, muchas dificultades en las empresas”, describió. Esa desconexión entre las variables macroeconómicas y la realidad cotidiana quedó sintetizada, recordó, cuando desde el propio Gobierno se admitió que “la macro está bien, pero eso no se nota en la micro”.

Sectores que ganan, sectores que pierden

Al desagregar el EMAE, Burgos remarcó que el problema no es solo el promedio general, sino la composición del crecimiento. “Hay sectores ganadores y sectores perdedores”, afirmó, pero advirtió que los que lideran el avance —recursos naturales, intermediación financiera e inmobiliarios— “no son sectores que arrastran, que puedan ser locomotoras importantes en términos de empleo”.

En contraste, los sectores en retroceso concentran la mayor parte del empleo y del valor agregado. “Los sectores perdedores son industria, construcción y comercio”, explicó, y subrayó que allí se origina la contradicción actual: “Algunas cosas andan bien en el país, otras andan mal”. Desde su perspectiva, el dato negativo de actividad “no sorprende para nada”.

Demanda débil, empleo en riesgo y sin obra pública

Burgos sostuvo que el principal freno hoy está del lado de la demanda. “Tenemos una pérdida de empleo y unas dificultades del lado de la demanda”, afirmó, vinculadas a la volatilidad financiera, el alto costo del crédito y el deterioro salarial. Incluso en sectores considerados “ganadores” se observan señales de alerta: “Hay datos de caídas de empleo registrado incluso en intermediación financiera y en el agro”, advirtió.

El impacto se refleja con claridad en el consumo. “Uno ve lo que pasa en los comercios y los datos de venta en supermercados”, dijo, y concluyó que una parte creciente de la población “no puede lograr que mejore su poder adquisitivo y tiene que estancar o reducir su consumo”. A eso se suma el ajuste fiscal: “Si no tenés obra pública, no vas a tener crecimiento de la construcción”, señaló, y recordó que “el gobierno ha reducido en un 80% las partidas” sin reemplazo por inversión privada.

De cara a lo que viene, Burgos fue escéptico sobre una recuperación rápida. “No parece que vaya a haber políticas productivas activas”, afirmó, y cuestionó que la flexibilización laboral sea una solución: “Puede generar un circuito totalmente nocivo para los trabajadores, para la demanda y para la economía argentina”.