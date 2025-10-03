Martín Morgenstern: “Se está desarrollando sangre para reemplazar la necesidad de transfusiones”

En diálogo con Canal E, el médico y especialista en economía de la salud Dr. Martín Morgenstern abordó el impacto de las células pluripotenciadas como una revolución científica que podría transformar radicalmente el sistema de salud.

El cambio de paradigma en la medicina

“Vamos a hablar de las revoluciones científicas, es decir, nuevas ideas, nuevos conceptos que vienen a reemplazar cuestiones vigentes”, explicó el doctor Morgenstern, señalando que este fenómeno ya fue conceptualizado por epistemólogos como Fleck y Kuhn, quienes introdujeron el concepto de cambio de paradigmas.

Una de esas revoluciones actuales, señaló, es la aparición de las células pluripotenciadas: “Son células terminales que se logran retrotraer a una etapa anterior para después especializarlas en otro tipo de célula”, dijo el especialista. Este desarrollo permitiría, por ejemplo, transformar células de piel en otros tipos celulares para curar enfermedades específicas.

La clave, según el Dr. Morgenstern, es que esto permite avanzar hacia las llamadas terapias personalizadas. “Ya no vas a tomar tal o cual medicamento que la industria te vende, sino que van a utilizar tus propias células para corregir esa dolencia”, remarcó.

Este enfoque individualizado contrasta con la medicina tradicional basada en medicamentos genéricos para todos. “La industria lo que quiere es cronificarte, que vos utilices pastillas toda tu vida”, advirtió, cuestionando el modelo actual donde los tratamientos se diseñan para perpetuar el consumo.

Ganadores, perdedores y un caso israelí revolucionario

Consultado sobre quién gana o pierde con esta innovación, Morgenstern fue categórico: “¿Quién pretende vender una píldora que sirva para cualquier cosa?”. En ese sentido, mencionó que los grandes laboratorios podrían verse amenazados, mientras que se abren oportunidades para médicos, bioquímicos, biólogos y biotecnólogos que trabajen en terapia génica.

Sobre los orígenes de este avance, explicó que no nace en la industria farmacéutica, sino en universidades y entornos académicos de alto nivel. Un ejemplo destacado es el desarrollo de los factores de Yamanaka, que permitió retrotraer células adultas a un estado pluripotente, abriendo la puerta a múltiples aplicaciones médicas.

Entre esas aplicaciones, una de las más prometedoras es la creación de sangre universal. “Se está desarrollando, a partir de estas células, sangre para reemplazar la necesidad de transfusiones sanguíneas”, detalló Morgenstern, citando el caso del microbiólogo israelí Ari Gargir y su empresa Red C Biotech.

Según explicó, esta sangre artificial sería del tipo RH negativo, universal y libre de patógenos, lo que permitiría una disponibilidad segura y masiva a nivel global. Aunque aún está en fase preclínica, el especialista afirmó que de confirmarse su viabilidad, se trataría de un hito mundial: “Esto es una revolución científica que cambiaría todo el campo de la medicina”.

Para concluir, el doctor anticipó que en la próxima columna profundizará en la relación entre los avances contra el cáncer y los intereses que podrían estar frenándolos. Y dejó una frase inquietante: “No creemos en brujas, pero que las hay, las hay”.

